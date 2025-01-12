BM Suriye Temsilcisi Pedersen yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Özel Temsilci Pedersen, "Suriye'nin sahip olduğu ve yönettiği kapsayıcı siyasi geçiş sürecini ilerletme ve Esed sonrası Suriye'deki zorlukları ele alma konularına odaklanan yapıcı bir toplantı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.