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BM Suriye Temsilcisi Pedersen yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü

BM Suriye Temsilcisi Pedersen yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü

23:1212/01/2025, Pazar
AA
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Geir Pedersen - Hasan Şeybani
Geir Pedersen - Hasan Şeybani

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Pedersen, ikilinin gerçekleştirdiği görüşmeye yönelik, ''Suriye'nin sahip olduğu ve yönettiği kapsayıcı siyasi geçiş sürecini ilerletme ve Esed sonrası Suriye'deki zorlukları ele alma konularına odaklanan yapıcı bir toplantı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Pedersen, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Şeybani ile görüşmesine ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu.

Özel Temsilci Pedersen, "Suriye'nin sahip olduğu ve yönettiği kapsayıcı siyasi geçiş sürecini ilerletme ve Esed sonrası Suriye'deki zorlukları ele alma konularına odaklanan yapıcı bir toplantı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Pedersen, Riyad'da düzenlenen Suriye konulu toplantıya katılmıştı.


#Geir Pedersen
#Suriye
#Hasan Şeybani

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