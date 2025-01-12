Dışişleri Bakanı Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü: Masada Suriye ve enerji güvenliği var

Hakan Fidan - Sergey Lavrov
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler, enerji güvenliği ve Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Fidan'ın Rus mevkidaşı Lavrov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Suriye'deki gelişmeler, enerji güvenliği ve Ukrayna'daki durum ele alındı.
#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanlığı
#Rusya
#Sergey Lavrov