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Dünya

BM tasarıyı kabul etti: 11 Temmuz 'Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü' ilan edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan edilmesi talep edilen karar tasarısını kabul etti.

18:33 - 23/05/2024 Perşembe
AA

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#BM Genel Kurulu
#karar tasarısı
#Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü
#11 Temmuz
8 dakika önce
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