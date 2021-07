Srebrenitsa Soykırımı fotoğraf karelerinde

Esenler Belediyesi’nden Ramazan’a Özel Klip

Esenler Belediyesi, Ramazan ayı münasebetiyle renkli bir video klip hazırladı. Klipte 'Ramazan Geldi' adlı eser, her yaştan ve milletten kişiler tarafından seslendirildi. Ramazan sevinci ve coşkusunu yaşatan klip, kısa sürede büyük beğeni topladı. Esenler Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif için renkli bir video klip hazırladı. Daha önce Özbek sanatçılar tarafından seslendirilen 'Ramazan Geldi' adlı eser, bu kez her yaştan ve milletten kişiler tarafından seslendirildi. Sözleri sanatçı Abdülbaki Kömür'e ait olan eserin müzik yönetmenliğini ise Ekrem Pehlivanoğlu üstlendi. İstanbul'un değişik noktalarında çekilen video klip, kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.