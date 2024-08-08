|
Dünya

Bulgaristan'da okullarda LGBT propagandası yasaklandı

Bulgaristan Parlamentosu, okullarda LGBT propagandası yapılmasını yasakladı. Söz konusu karar 159'a 22 oyla kabul edildi.

11:51 - 8/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:02 - 8/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Aile kurumunu hedef alan küresel LGBT lobisine tepkiler çığ gibi büyürken, bu sapkın dayatmaya karşı devletler de bir dizi önlem alıyor.

Son olarak Bulgaristan LGBT'ye karşı harekete geçti.

Bulgaristan Parlamentosu, 7 Ağustos'ta okullarda LGBT propagandasını yasaklayan bir yasa tasarısını ve "geleneksel olmayan cinsel yönelim" kavramını tanımlayan ayrı bir değişikliği kabul etti.

Vazrazhdane Partisi tarafından önerilen 'Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Kanunu'nda değişiklik teklifi bir günde yapılan iki oturumda159'a karşı 22 oyla onaylandı.


Bakan Tunç'tan net Roblox mesajı: Devletimiz çocuklarımızı korumak için gerekli tedbirleri almakla yükümlü

LGBT sapkınlığının alenen ortaya konularak çocukların istismar edildiği bir platform haline gelen Roblox, mahkeme kararıyla erişime kapatıldı. Bazı kesim tarafından 'siyasi malzeme' haline getirilerek algı operasyonlarına imza atılan kararla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Tunç, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ve devletin de anayasaya göre çocukların korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğunu ifade etti. Ayrıca Bakan Tunç, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocukları hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşıp popülist söylemlerden uzak durması gerektiğini belirtti.





#Bulgaristan
#LGBT
#Çocuk
#Okul
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
9. YARGI PAKETİ SON AÇIKLAMALAR: 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, torba yasada var mı? 4-4 ceza indirimi, genel af...