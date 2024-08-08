Bulgaristan'da okullarda LGBT propagandası yasaklandı

Aile kurumunu hedef alan küresel LGBT lobisine tepkiler çığ gibi büyürken, bu sapkın dayatmaya karşı devletler de bir dizi önlem alıyor.
Son olarak Bulgaristan LGBT'ye karşı harekete geçti.
Bulgaristan Parlamentosu, 7 Ağustos'ta okullarda LGBT propagandasını yasaklayan bir yasa tasarısını ve "geleneksel olmayan cinsel yönelim" kavramını tanımlayan ayrı bir değişikliği kabul etti.
Vazrazhdane Partisi tarafından önerilen 'Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Kanunu'nda değişiklik teklifi bir günde yapılan iki oturumda159'a karşı 22 oyla onaylandı.