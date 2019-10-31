Dünya Çekilme tamam değil
BARIŞ PINARI HAREKATI

Çekilme tamam değil

Soçi’de Rusya ile varılan mutabakat gereği PKK’ya çekilmesi için tanınan 150 saatlik süre sona erdi. Ancak teröristlerin Ayn el-Arab, Münbiç ve Kamışlı başta olmak üzere Suriye’nin kuzeyindeki varlığı sürüyor. Yerel kaynaklara göre M4 karayolunun güneyine geçen birkaç konvoy dışında 34 bin kişinin çekildiğine dair belirti yok. Gidenlerin bir kısmı rejim üniformasıyla geri geldi. TSK’nın yakaladığı rejim kamuflajlı 18 kişi de sorguda PKK’lı olduklarını itiraf etti.

Şahin Şen Yeni Şafak
ÖSO askerleri
ÖSO askerleri

Rusya ile Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde tanınan 150 saatlik sürenin dolmasına rağmen verilen sözler tutulmadı. Terör örgütünün Ayn el-Arab, Münbiç ve Kamışlı başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyindeki varlığı hâlâ devam ediyor. Kremlin'in "Çekilmezseniz Türk Silahlı Kuvvetleri ile teke tek kalırsınız" uyarısı yaptığı terör örgütü, sahayı boşaltmamakta ısrarcı davranıyor. Rusya Savunma Bakanlığı "29 Ekim saat 18:00 itibarıyla 34 bin kişiden oluşan 68 YPG birliği ile 3 binden fazla silah ve askeri teçhizat, Türk Silahlı Kuvvetleri ile temas hattından 30 kilometre uzağa çekilmiştir" açıklaması yapsa da iddialar gerçeği yansıtmıyor. Yerel kaynaklara göre kameralar eşliğinde M4 karayolunun güneyine geçen birkaç konvoy dışında çekilmeye dair hiçbir gelişme olmadı. Türkiye, son kararını Rusya ile atılacak ortak devriyelerden sonra verecek.

ÜNİFORMA DEĞİŞTİRDİLER

34 bin kişinin transferi için devasa bir araç hareketliliği olması gerekirken bölgede böyle bir görüntü oluşmadığına dikkat çekiliyor. Ayrıca kameralar önünde "Çekildik" diyenteröristlerin rejim üniforması giyerek yeniden Türkiye sınırına dönüş yaptığı belirtiliyor. Suriye Milli Ordusu (SMO) kaynakları teröristlerin üniforma oyununu doğruluyor. Önceki gün Tel Temr'de yakalanan ve rejim askeri olduğu belirtilen 18 kişi, sorgularında PKK üyesi olduklarını itiraf etti. Teröristlerin, "Biz PKK/YPG'liyiz. Bize rejim kıyafetleri giymemiz emredildi" dedikleri öğrenildi. Rusya ile varılan mutabakata rağmen terör örgütü PKK'nın Türkiye'nin olası operasyonuna karşı hazırlıkları devam ediyor. Teröristlerin 'Kobani' adını verdiği Ayn el-Arab ve Kamışlı'da mevzi kazma ve tünel açma işlemleri aralıksız sürüyor. Barış Pınarı Harekâtı'ndan önce Rasulayn ve Tel Abyad'a en az bin terörist gönderen Kandil, Ayn el-Arab'a da takviye yaptı. Sabotaj ve bomba hazırlama konusunda eğitimli 1500'e yakın terörist, Kandil talimatıyla Kamışlı ve Ayn el-Arab'a sevk edildi. Soçi mutabakatı kapsamında Rusya ile yapılması planlanan ortak devriyelerin cumaya başlaması bekleniyor. Türkiye terör örgütü ile ilgili son kararını devriye çalışmalarının ardından verecek. Ankara, terör örgütünün Suriye kuzeyinde rejim yahut başka kılıflar altında barınmasına müsaade edilmeyeceği mesajını defaatle vermişti.

Harekat sürüyor

PKK'lı teröristler

Barış Pınarı Harekâtı kağıt üzerinde durmuş gözükse de operasyonlar tam gaz devam ediyor. ABD ile varılan mutabakata rağmen Tel Abyad ve Rasulayn'ın köylerindeki varlığını 'rejim' üniforması adı altında sürdüren terör örgütüne ardı ardına darbeler vuruluyor. Halen PKK işgalindeki 30'dan fazla köy, son 3 gün içinde teröristlerden temizlendi. Rasulayn kent merkezinde de patlayıcı ve tuzaklardan büyük oranda temizlenen mahallelere sivillerin dönüşü başladı. Rasulayn güneyindeki köylerin birinde de SMO birlikleri PKK'ya ait bir drone'u düşürdü.

3 ölü 1 teslim

  • Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeksizin sürüyor. Muş kırsalında jandarma ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda silahlı iki terörist etkisiz hale getirildi. Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında da bir terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. İki böalgede de operasyonlar devam ediyor. Sahada yürütülen kararlı mücadele, örgütten kopuşları hızlandırdı. Dün bir terörist daha PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Muş Valiliği, terör örgütünün dağ kadrosuna katılan bir teröristin, ailesi ve kendisiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

  • Yine İdlib

    İdlib

    Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya, İdlib'de sivil yerleşimler ile askeri muhaliflerin cephe hatlarına saldırmayı sürdürüyor. Rejim ve Rus güçleri Kefrenbil beldesine, Marrıthırme, Termela ve Kebbine köyü ile tepesine top, roket, füze ve havan gibi silahlarla saldırı düzenlerken, İdlib Sivil Savunma yetkilileri daha önceki tacizler yüzünden bölgede sivil nüfus olmadığı için son bombardımanda can kaybının yaşanmadığı belirtti. Türkiye-Rusya arasında 17 Eylül 2018'deki mutabakata rağmen süren saldırılar 1300'den fazla sivilin ölümüne yol açtı.

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