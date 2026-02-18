Cenevre'deki Ukrayna Rusya ve ABD müzakereleri sona erdi

Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasında Ukrayna krizine çözüm bulmak için İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen müzakerelerin ikinci günü sona erdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, üçlü görüşmelerin zorlu geçtiğini söyleyerek, yakında yeni tur görüşmelerin yapılacağını bildirdi.
Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan ikinci günündeki görüşmeler sona erdi.
Cenevre'de bir otelde düzenlenen görüşmeler, yerel saatle 09.40 civarında başladı.
Basına kapalı görüşmeler, Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşın 4. yılının hemen öncesinde yapılıyor.
Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin sona ermesinin ardından heyetler, otelden ayrılmaya başladı.
Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin üçüncü tura ait yapılan dünkü görüşmeler 4 saatten uzun sürmüştü.
Cenevre'de başlayan üçlü görüşmelerin üçüncü turunda, Rus heyetine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık ederken, Ukrayna heyetini Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov temsil etti. Görüşmelere ABD'den de Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın Danışmanı Jared Kushner katıldı.
Witkoff, Cenevre'de ABD arabuluculuğunda düzenlenen Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin müzakerelerin üçüncü turunda tarafların anlaşmaya varmak için çalışmaları sürdürmeyi kabul ettiğini bildirmişti.
Zelenski, müttefik ülkeleri Rusya'ya yönelik baskıyı artırmaya çağırmıştı.
Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin ilk ve ikinci turu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta ve 4-5 Şubat'ta yapılmıştı.