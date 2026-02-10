Rusya: Ukrayna müzakerelerinin devam etmesini bekliyoruz

“Bu temaslar, istenirse ve gerekli görülürse, en üst düzeyde hızlı bir diyalog kurulmasına yardımcı olacaktır. Şu ana kadar bu isteğin var olduğuna dair herhangi bir işaret almadık. Ancak Sayın Macron'un Rusya ile ilişkiler kurma ihtiyacına ilişkin açıklamaları dikkatimizi çekti. Bu tür açıklamaları takdir ediyoruz. İlişkilerimizi sıfıra indirgemenin mantıksız, verimsiz ve tüm taraflar için zararlı olduğunu uzun zamandır belirtiyoruz”