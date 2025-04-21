Cenin, Tulkarim ve Nablus’taki kamplar yok edildi

İstanbul’da düzenlenen Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu toplantısına katılan Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, dünyaya seslendi. Düzenlenen toplantının TBMM’nin büyük bir girişimi olduğunu ifade eden Mustafa, “Türkiye’nin Filistin halkının bağımsızlık hakkının yanında durduğunu ve Filistin topraklarında kendi, bağımsız devletini savunduğunu biliyoruz. Türkiye, Filistin için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Batı Şeria’da da durumun çok zor olduğunu söyleyen Mustafa, “Direnişimizi sürdüreceğiz, topraklarımızı korumaya çalışacağız. Umarız uluslararası toplum, İsrail’e baskı uygulayıp, bu ihlalleri durdurup iki devletin kurulmasına yol açacak sürece geri dönmek için elinden geleni yapar. İki devletli çözüm, bu çatışmanın tek çözümüdür. Başkenti Kudüs olan Filistin Devleti kurulmadan, bölge ve tüm dünya hiçbir istikrar hissetmeyecek ve kendilerini güvende hissetmeyeceklerdir” diye kaydetti.