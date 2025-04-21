Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Cenin, Tulkarim ve Nablus’taki kamplar yok edildi

Cenin, Tulkarim ve Nablus’taki kamplar yok edildi

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:0021/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa
Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa

“Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu” toplantısında Yeni Şafak’ın sorularını cevaplayan Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Batı Şeria’daki durumun da gittikçe zorlaştığını söyledi. Mustafa, “İsrail, Filistinli mültecilerin yaşadığı Cenin, Tulkarim ve Nablus’taki kampları neredeyse tamamen yok etti” dedi.

İstanbul’da düzenlenen Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu toplantısına katılan Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, dünyaya seslendi. Düzenlenen toplantının TBMM’nin büyük bir girişimi olduğunu ifade eden Mustafa, “Türkiye’nin Filistin halkının bağımsızlık hakkının yanında durduğunu ve Filistin topraklarında kendi, bağımsız devletini savunduğunu biliyoruz. Türkiye, Filistin için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.


BURASI BİZİM TOPRAĞIMIZ

Batı Şeria’da da durumun çok zor olduğunu söyleyen Mustafa, “Direnişimizi sürdüreceğiz, topraklarımızı korumaya çalışacağız. Umarız uluslararası toplum, İsrail’e baskı uygulayıp, bu ihlalleri durdurup iki devletin kurulmasına yol açacak sürece geri dönmek için elinden geleni yapar. İki devletli çözüm, bu çatışmanın tek çözümüdür. Başkenti Kudüs olan Filistin Devleti kurulmadan, bölge ve tüm dünya hiçbir istikrar hissetmeyecek ve kendilerini güvende hissetmeyeceklerdir” diye kaydetti.


#Filistin
#devlet
#Faed Mustafa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ tercih süreci bugün sona eriyor: 2025 MSÜ tercih ekranı