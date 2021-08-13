Dünya Çinde sel felaketi 21 kişi hayatını kaybetti
ASYA

Çin’de sel felaketi: 21 kişi hayatını kaybetti

Çin’in Hubei eyaletinde 8 Ağustos’ta başlayan sağanak yağışlar ve yağışların neden olduğu sel felaketleri nedeniyle geçtiğimiz çarşamba gününden perşembe gününe kadar 21 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Çin’de sel felaketi: 21 kişi hayatını kaybetti
Yüzlerce itfaiyeci ile binlerce polis ve asker, sel ve yağmurlardan en çok etkilenen bölgelere sevk edildi.

Çin’in Hubei eyaleti, 8 Ağustos Pazar günü başlayan sağanak yağışlar ve yağışların neden olduğu sel felaketleri ile mücadeleye devam ediyor. Hubei eyalet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yaşanan sağanak yağış ve seller nedeniyle geçtiğimiz çarşamba gününden perşembe gününe kadar eyalet genelinde 21 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise kaybolduğu ifade edildi.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yüzlerce itfaiyeci ile binlerce polis ve askerin, sel ve yağmurlardan en çok etkilenen bölgelere sevk edildiği ifade edildi.

Üç buçuk metre derinliğine çıktı

Hubei eyaletinde yer alan Sui ilçesi yetkilileri tarafından yapılan duyuruda ise, Sui’deki Liulin kasabasında yerel saatle 21.00’den itibaren toplam yağışın 503 mm’ye ulaştığını, bu nedenle çarşamba ile perşembe günleri arasında ortalama 3,5 metre derinliğinde sel baskınlarına neden olduğu kaydedildi. Duyuruya göre, ilçede 8 bin kişi felaketten etkilenirken, afet yardımı ve kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

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  • Öte yandan Hubei eyaleti Acil Durum Yönetimi Departmanı tarafından dün yapılan açıklamada, Hubei’deki 68 ilçenin her birinin 100 mm’den fazla yoğunlukta yağış gördüğü belirtilmişti.

Departman, çarşamba gününden perşembe günü yerel saatle öğlene kadar şiddetli sağanak yağışların, Xiangyang, Suizhou ve Xiaogan kentlerinde 286 bin 100 kişiyi etkilediğini ve yaklaşık 6 bin kişinin ise tahliye edildiğini kaydetmişti. Ayrıca Hubei Afet Risk Azaltma Komisyonu ve Acil Durum Yönetimi Departmanı tarafından dün, Suizhou kentine çadır ve katlanır yatak gibi malzemeleri içeren toplamda 2 bin parça yardım malzemesi gönderilmişti.

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Çin’deki sel felaketinin bilançosu artıyor: Can kaybı 58’e ulaştı! 5 kişi kayıp
FOTOĞRAF 7
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Çin’in Henan eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu artıyor.
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Selde hayatını kaybedenlerin sayısının 58’e yükseldiği bildirildi.
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Eyalet yetkilileri, cumartesi yerel saatle 16.00 itibariyle 5 kişinin de kayıp durumda olduğunu, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
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Sel bölgelerinde temizleme çalışmaları yürütülürken, Çinli yetkililer şimdi de şiddetli yağışlara yol açacak yeni bir tayfuna karşı hazırlıklara başladı.
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In-Fa Tayfununun pazar günü geç saatlerde Şanghay yakınlarındaki Zhejiang eyaletine ulaşması bekleniyor.
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Çin Demiryolları İdaresi, tayfun nedeniyle risk uyarısının üçüncü en yüksek seviyeye yükseltilmesinin ardından bölgeden geçen 100’den fazla tren seferini iptal etti.
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Şanghay’da ise parklar ve müzeler kapatılırken, halktan açık havada düzenlenecek kalabalık toplantıları iptal etmeleri ve kapalı alanlarda kalmaları istendi.
Çin’deki sel felaketinin bilançosu artıyor: Can kaybı 58’e ulaştı! 5 kişi kayıp
Çin'in Henan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükselirken, kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Yaraların sarılmaya çalışıldığı ülkede şimdi de pazar günü Zhejiang eyaletine ulaşması beklenen In-Fa Tayfununa karşı hazırlıklara başlandı.

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Çin'in orta kesimlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sel, Zhengzhou şehrindeki metro ağını sular altında bıraktı. Onlarca araç su yüzeyinde yüzdü. Su baskınları nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Çevrim içi platformlarda yayınlanan videolarda, bölgedeki mahallelerin en az 1 metre derinlikteki suyla kaplı olduğu ve araçların çamura gömüldüğü görüldü.


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