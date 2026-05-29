Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi Dünya'ya döndü

16:2929/05/2026, Cuma
AA
7 ay süren görevi tamamlayarak Dünya'ya ulaştılar

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong Uzay İstasyonu'ndaki taykonot ekibi, 7 ay süren görevi tamamlayarak Dünya'ya ulaştı.

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Cang Lu, Vu Fey ve Cang Hongcang'ı taşıyan "Şıncou-22" uzay mekiği, Gobi Çölü'ndeki Dongfıng sahasına indi.

Öğle saatlerinde uzay istasyonundan ayrılan kapsül, yaklaşık 5 saatlik yolculuğun ardından Dünya'ya vardı.

"Şıncou-21" uzay mekiğiyle 31 Ekim 2025'te uzaya gönderilen taykonot grubu, Tiengong Uzay İstasyonu'nda 210 gün görev yaptı. Bu, Çinli taykonotların uzayda en uzun süre kaldıkları görev oldu.

Çin'in uzay istasyonuna yolladığı 10. taykonot ekibi olan grup, görevi "Şıncou-23" mekiğiyle 24 Mayıs'ta istasyona gönderilen taykonotlar Cu Yangcu, Cang Cıyüen ve Lai Ka-ying'in oluşturduğu yeni ekibe devretmişti.

Çin'in uzay istasyonu "Tiengong"

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle yörüngede kendi uzay istasyonunu kurmuştu.

Bir çekirdek modül ile iki laboratuvar modülünden oluşan ve bir uzay teleskobunun eklenmesi planlanan "Tiengong" (Gök Sarayı) İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu örnek alınarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (Göksel Uyum) adı verilen çekirdek modül 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (Gökleri Aramak) 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle "T" biçimli ana iskeletinin kurulumu tamamlanan istasyon, "uygulama ve geliştirme aşamasına" geçti.

Üç kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona "Şıncou" (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (Gök Gemisi) mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor.



