Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
Bilim
Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi Dünya'ya döndü

Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi Dünya'ya döndü

12:4014/11/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Uzay istasyonundaki görevini tamamlayan taykonot ekibinin 5 Kasım'da yapılması planlanan dönüş seferi, "Şıncou-20" mekiğinde tespit edilen hasar nedeniyle ertelenmişti.
Uzay istasyonundaki görevini tamamlayan taykonot ekibinin 5 Kasım'da yapılması planlanan dönüş seferi, "Şıncou-20" mekiğinde tespit edilen hasar nedeniyle ertelenmişti.

Çin, mekik hasarı nedeniyle Tiengong Uzay İstasyonu'ndan dönüşü ertelenen "Şıncou-20" taykonot ekibinin, başka bir mekikle dünyaya döndüğünü bildirdi.

Xinhua'nın haberine göre, taykonotlar Çın Dong, Çın Congrui ve Vang Cie'yi taşıyan "Şıncou-21" kapsülü, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Dongfıng sahasına indi.

Uzay istasyonundaki görevini tamamlayan taykonot ekibinin 5 Kasım'da yapılması planlanan dönüş seferi, "Şıncou-20" mekiğinde tespit edilen hasar nedeniyle ertelenmişti.

Mekikteki hasara uzay enkazının yol açtığı bildirilirken, yapılan incelemelerin ve güvenlik değerlendirmelerinin ardından taykonotların, yerlerini alan diğer ekibi istasyona taşıyan "Şıncou-21" personel mekiğiyle dönmesine karar verilmişti.

"Şıncou-20" mekiğiyle 24 Nisan'da uzay istasyonuna gönderilen ve 6 ayı aşkın süre görev yapan taykonot ekibi, 31 Ekim'de istasyona gönderilen "Şıncou-21" ekibiyle yörüngede devir teslim yapmıştı.

Tiengong Uzay İstasyonu'nda 3 kişilik taykonot ekibi, 6 ay süren seferlerle dönüşümlü görev alıyor.

#Çin
#Şıncou-21
#Şıncou-20
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSTANBUL POSTA KODU ÖĞRENME EKRANI: İstanbul Posta Kodu Kaçtır? İstanbul İli ve İlçelerinin Posta Kodları