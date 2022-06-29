Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye Beyaz Saraydan açıklama Biden yapıcı ikili ilişkileri sürdürmeyi yineledi
AMERİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye Beyaz Saray'dan açıklama: Biden yapıcı ikili ilişkileri sürdürmeyi yineledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Görüşmede Ege ve Suriye'deki istikrarın öneminin konuşulduğunun belirtildiği açıklamada, "Biden, yapıcı ikili ilişkilerin korunması arzusunu bir kez daha dile getirdi." denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye Beyaz Saraydan açıklama: Biden yapıcı ikili ilişkileri sürdürmeyi yineledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın Madrid'deki NATO Zirvesi kapsamında ikili bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Biden, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç ile üçlü muhtıra imzalayarak, bu ülkelerin NATO'ya katılımına davetin önünü açmasını memnuniyetle karşıladı." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın Ukrayna'ya desteği de ele aldığına işaret edilen açıklamada, Ukrayna tahılının ihracatının önündeki Rus engelinin aşılmasının önemine de değinildiği aktarıldı.

  • Açıklamada, "Liderler, Ege ve Suriye'de istikrarın korunması konusunu da ele alındı. Biden, yapıcı ikili ilişkilerin korunması arzusunu bir kez daha dile getirdi ve iki lider hükümetleri arasında yakın iletişimin sürdürülmesine vurgu yaptı." ifadeleri kullanıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'de ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. Biden, görüşmenin başında yaptığı konuşmada, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılması ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO başvuruları hakkında yaptıklarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, 'Harika bir iş çıkarıyorsunuz. Sizinle burada olmak gerçekten çok güzel.' ifadelerini kullandı.
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