DEAŞ’ı MİT vurdu ABD suspus

Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) adeta sessizliğe bürünürken, basın toplantısı sırasında Anadolu Ajansı (AA) ve TRT World’ün konuyla ilgili sorularını geçiştirmeye çalışan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, TRT World muhabirinin ABD’nin daha önce PKK/YPG’ye karşı operasyonların DEAŞ’la mücadeleyi zayıflattığını iddia ettiğini hatırlatarak, bu konuda söylemek istedikleri bir şey olup olmadığını sordu. Sözcü, net bir cevap vermekten kaçınarak “Türkiye’nin DEAŞ’ın mağlup edilmesine yönelik katkılarını takdir ettiklerini” söyledi. AA muhabirinden gelen “Hedefin önemi dikkate alındığında Türk hükümeti ile bu konuyu konuşmamanızın özel bir nedeni var mı?” sorusuna ise, Kureyşi’nin öldürüldüğü haberlerini onaylayacak konumu olmadığını ve ek bilgi isteyen kişilerin Türk hükümetine sorabileceği kaçamak cevabını verdi. Muhabirin, öldürülen DEAŞ liderinin üst düzey konumu gereği böyle bir iletişim kurulmasının gerekli olup olmadığıyla ilgili ısrarlı sorularına karşın Patel, kaçamak ifadelerine devam ederek ABD’nin DEAŞ’la mücadeleye devam ettiğini ve müttefiklerle beraber çalıştığını ifade etti.