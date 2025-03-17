Dişçi korkusu bütün dişlerinin dökülmesine neden oldu

31 yaşındaki Csendes, çocukluk yıllarından bu yana zayıf dişlerle mücadele ettiğini belirtiyor. Macaristan asıllı Londralı çiçekçi, ekmek ısırırken ya da dişlerine hafifçe dokunduğunda bile dişlerinin kırıldığını söylüyor.





Ancak dişçi korkusu, düzenli kontrolleri ihmal etmesine yol açtı. Yedi yıl boyunca diş hekimine gitmeyen Csendes’in şu anda yalnızca ön dişleri ve yirmilik dişleri kaldı.





Kan dolaşımına yayılan enfeksiyon hayatını tehdit etti

Diş hekimleri, düzenli kontrollerin hasarı önleyebileceğini ifade ederken, genetik faktörlerin de rol oynayabileceğini belirtiyor. Nitekim Csendes’in kız kardeşi de benzer diş sorunlarıyla mücadele ediyor.





Ancak 2024’te yaşadığı ciddi bir enfeksiyon durumu kritik bir noktaya taşıdı. Kan dolaşımına yayılan enfeksiyonun kalbine ilerleme riski, Csendes’i bir uzmana görünmeye zorladı. Bunun üzerine, dişçi fobisi olan hastalara özel tedavi sunan bir klinikte çare aramaya karar verdi.





Dişlerini ve yüz kemiğini yeniden inşa edecekler

Csendes’in tedavisi 20 ila 25 bin sterline mal olacak. Dişleriyle birlikte yüz kemiklerinin de yeniden yapılandırılacağı sürecin yaklaşık iki buçuk yıl süreceği belirtiliyor.





“Diş köklerimi çıkaracaklar, ardından yüzümün üst kısmını açarak üst ve alt çeneme metal vidalar yerleştirecekler. Bu sayede çene hattımı öne çekebilecekler” diyen Csendes, tedavi sonunda seramik dişlere sahip olacağını söylüyor.





Dişçi korkusunun yıllardır özgüvenini zedelediğini belirten Csendes, “Beni yargıladıklarını biliyorum. İnsanların benimle etkileşime geçmekten çekindiğini hissediyorum” diyor.





Csendes, Macaristan’daki özel klinikte ilk defa rahat bir muayene geçirdiğini söylüyor. “Burası bir dişçi kliniğinden çok, modern bir sağlık merkezine benziyordu. Doktor her şeyi detaylıca açıkladı ve kendimi çok rahat hissettim” diye anlatıyor.





Tedavi masrafları için bağış kampanyası başlattı

Uzun süredir bu korkusuyla mücadele eden Csendes, NHS’in dişçi fobisini yeterince ciddiye almadığını düşünüyor. Tedavi sürecini finanse edebilmek için bir bağış kampanyası başlattı.



