Dünya Dışişlerinden öğrencilerin cuma namazına gitmesini engelleyen Yunanistana tepki
AVRUPA

Dışişleri'nden öğrencilerin cuma namazına gitmesini engelleyen Yunanistan'a tepki

Yunanistan, Batı Trakya’daki azınlık okullarında okuyan öğrencilerin cuma namazına gitmesini engellemek adına okullara bir genelge gönderdi. Dışişleri Bakanlığı, öğrencilerin dini vecibeleri kısıtlayan bu kararına tepki gösterdi.

Haber Merkezi AA
Dışişlerinden öğrencilerin cuma namazına gitmesini engelleyen Yunanistana tepki
(Arşiv)

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın Batı Trakya’daki azınlık okullarında dini vecibeleri kısıtlayan kararına tepki gösterdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Yunan makamlarını, Batı Trakya’daki Türk azınlık ilkokullarında okuyan öğrenci ve öğretmenlerin dini vecibelerini yerine getirmelerini kısıtlayıcı bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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Yunanistan’da Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulunun Twitter hesabından dün yapılan paylaşımda, Bölge Eğitim Müdürlüğünce 22 Eylül’de Rodop ilindeki azınlık okullarına gönderilen genelgede öğrencilerin cuma namazına gitmesinin engellendiği belirtilmişti.

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