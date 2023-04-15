Dolara bir itiraz da Lula’dan

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, perşembe günü Çin’e yaptığı resmi ziyarette doların dünya ekonomisindeki baskın rolüne sert eleştirilerde bulundu. Lula, “Niye her ülke dolar üzerinden ticaret yapmak zorunda? Doların dünyanın para birimi olduğuna kim karar verdi?” şeklinde konuştu. Lula’nın sözleri, aynı siyasi gelenekten geldiği ve 2011’de kendisinden sonra Brezilya Devlet Başkanı olan Dilma Rousseff’in, BRICS ülkeleri tarafından kurulan kalkınma bankasının başkanı olarak göreve başlama töreninde geldi. Ülkelerin ihracat için dolara mahkum hale geldiğini belirten Lula, “Neden BRICS bankası gibi bir banka Brezilya ile Çin arasında, ya da diğer BRICS üyeleri arasında ticareti finanse edebilecek bir para birimine sahip olamıyor” ifadelerini kullandı. Daha önce iki ülkenin de üyesi olduğu BRICS’in ağustos ayında yapılacak zirvede ortak para birimini duyurmaya hazırlandığı iddia edilmişti. Dünyada dolarsızlaşma girişimlerinin başını çeken Çin, son dönemde birbiri ardına hamleler gerçekleştirdi.