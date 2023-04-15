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Dünya

Dolara bir itiraz da Lula’dan

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Çin ziyaretinde doların dünya ekonomisindeki baskın rolüne sert eleştirilerde bulundu: Niye her ülke dolar üzerinden ticaret yapmak zorunda? Doların dünyanın para birimi olduğuna kim karar verdi?

Dış Haberler
04:00 . 15/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, perşembe günü Çin’e yaptığı resmi ziyarette doların dünya ekonomisindeki baskın rolüne sert eleştirilerde bulundu. Lula, “Niye her ülke dolar üzerinden ticaret yapmak zorunda? Doların dünyanın para birimi olduğuna kim karar verdi?” şeklinde konuştu. Lula’nın sözleri, aynı siyasi gelenekten geldiği ve 2011’de kendisinden sonra Brezilya Devlet Başkanı olan Dilma Rousseff’in, BRICS ülkeleri tarafından kurulan kalkınma bankasının başkanı olarak göreve başlama töreninde geldi. Ülkelerin ihracat için dolara mahkum hale geldiğini belirten Lula, “Neden BRICS bankası gibi bir banka Brezilya ile Çin arasında, ya da diğer BRICS üyeleri arasında ticareti finanse edebilecek bir para birimine sahip olamıyor” ifadelerini kullandı. Daha önce iki ülkenin de üyesi olduğu BRICS’in ağustos ayında yapılacak zirvede ortak para birimini duyurmaya hazırlandığı iddia edilmişti. Dünyada dolarsızlaşma girişimlerinin başını çeken Çin, son dönemde birbiri ardına hamleler gerçekleştirdi.

IMF’ye sert eleştiri

Öte yandan Lula, doların dünyadaki hakim konumu ile ilgili eleştirilerinin yanında, Uluslararası Para Fonu’nu da (IMF) bazı ülkelerin ekonomilerini “boğmakla” suçladı. IMF’nin kurtarma kredileri karşılığında Brezilya’nın komşusu Arjantin gibi nakit sıkıntısı çeken ülkelerde sert harcama kesintileri uygulattığını belirten Lula, “Hiçbir lider boğazına bir bıçak dayalıyken çalışamaz çünkü (ülkesinin) borcu var” şeklinde konuştu.



#Brezilya
#Lula da Silva
#IMF
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