Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
DSÖ açıkladı: Gazze’de tıbbi tahliye bekleyen bin 92 kişi yaşamını yitirdi

DSÖ açıkladı: Gazze’de tıbbi tahliye bekleyen bin 92 kişi yaşamını yitirdi

14:0719/12/2025, Cuma
G: 19/12/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 669'a yükseldi.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 669'a yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de Temmuz 2024-28 Kasım 2025 döneminde tıbbi tahliye bekleyen 1092 hastanın yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Gazze'ye ilişkin paylaşımda bulundu.

DSÖ ve ortaklarının, Ekim 2023'ten bu yana, aralarında 5 bin 600'den fazla çocuğun da bulunduğu, ağır sağlık sorunları olan 10 bin 600'den fazla hastayı Gazze'den tahliye ettiğini belirten Ghebreyesus,
"Uygun sağlık hizmeti almak için tahliyeyi bekleyen çok daha fazla hasta Gazze'de kalmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığına göre, Temmuz 2024 ile 28 Kasım 2025 tarihleri ​​arasında tıbbi tahliye beklerken 1092 hasta hayatını kaybetti. Ancak bu rakamın muhtemelen eksik bildirildiği düşünülüyor"
ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, daha fazla ülkenin Gazze'den gelen hastalara kapılarını açmasını ve Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da tıbbi tahliyenin yeniden başlatılmasını talep ettiklerini kaydetti.



#DSÖ
#gazze
#tıbbi tahliye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ: AGS 10 Bin Öğretmen Alımı Ne Zaman Yapılacak, Kontenjan Değişecek Mi?