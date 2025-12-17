DSÖ, mutasyona uğramış H3N2 virüsünde yaşanan artış konusunda uyarıda bulundu

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu. Kuzey Yarımküre'de şu anda yıllık grip mevsiminin yaşandığına işaret eden Ghebreyesus, "Küresel grip aktivitesi seviyesi normal aralıkta olsa da ağustostan bu yana DSÖ, birçok ülkede H3N2 influenza virüsünün 'K alt sınıfı' olarak adlandırılan virüslerinde hızlı bir artış gözlemledi. Veriler, hastalık şiddetinde bir artış göstermese de bu alt sınıf H3N2 virüslerinde önemli bir mutasyona işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.