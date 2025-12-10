H3N2’nin yeni varyantı dünyada yayılıyor: Uzmanlardan Türkiye için uyarı

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Medical Park Karadeniz Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, uzun zamandır tanınan virüsün zaman içinde mutasyona uğradığını belirterek, "Yeni tespit edilen varyant, yaz mevsiminde güney yarımkürede, Avustralya’da ortaya çıktı ve oradaki vakaların çoğunun H3N2’nin bu yeni yedi mutasyon taşıyan varyantıyla ilişkili olduğu görüldü" dedi.





Özlü, virüsün şu anda Avrupa’da en sık rastlanan varyant hâline geldiğini, bu durumun yalnızca Avrupa ile sınırlı kalmayacağını, muhtemelen yeni mutasyonun sağladığı avantajlar nedeniyle virüsün tüm dünyaya yayılacağının öngörüldüğünü kaydetti.





"Virüs zaman içinde değişikliklere ve mutasyonlara uğruyor"

Virüsün zaman içinde mutasyona uğradığına dikkat çeken Özlü, "Aslında H3N2, bizim bildiğimiz A grubu influenza virüsüdür. Uzun zamandır tanıdığımız bu virüs zaman içinde değişikliklere ve mutasyonlara uğruyor. Yeni tespit edilen varyant, yaz mevsiminde güney yarımkürede, Avustralya’da ortaya çıktı ve oradaki vakaların çoğunun H3N2’nin bu yeni yedi mutasyon taşıyan varyantıyla ilişkili olduğu görüldü. Daha sonra mevsim gereği kışa girilirken Japonya, Amerika, Kanada, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde de sıkça görülmeye başlandı. Şu anda Avrupa’da en sık rastlanan varyant hâline gelmiş durumda. Bu durumun yalnızca Avrupa ile sınırlı kalmayacağı, muhtemelen yeni mutasyonun sağladığı avantajlar nedeniyle virüsün tüm dünyaya yayılacağı öngörülüyor. Bu virüsün daha önce bildiğimiz grip virüsüne göre daha ağır ya da daha ölümcül hastalık yaptığına dair hiçbir bilgi yok. Genelde bildirilen vakalar hafif üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde seyrediyor. Ancak çocuklarda daha sık görüldüğüne ve kronik hastalığı olan risk gruplarında daha ağır seyredebildiğine ilişkin veriler mevcut. Japonya’da özellikle çocuk hasta sayısında artış olduğu bildirildi. Asya ülkelerinde de salgının başladığı ve çocuklarda sık görüldüğü yönünde bilgiler var" diye konuştu.





"Türkiye’de de bu virüsle karşılaşma olasılığımız yüksek"

Sağlık Bakanlığının henüz bir bildirimde bulunmadığını ancak önümüzdeki dönemlerde Türkiye’nin bu virüsle karşılaşma olasılığının yüksek olduğunu belirten Özlü, "Ülkemizle ilgili olarak ise Sağlık Bakanlığı henüz bir bildirimde bulunmadı. Ancak önümüzdeki dönemde Türkiye’de de bu virüsle karşılaşma olasılığımız yüksek. Diğer influenza virüslerinde olduğu gibi tablo benzer, ancak dikkatli olmak gerekiyor. Yeni bir mutasyon olduğu için mevcut grip aşısının içinde H3N2 bulunsa da, bu yeni varyant mutasyonlar nedeniyle aşıdan bir miktar kaçabiliyor. Yine de mevcut aşının ağır hastalık ve hastaneye yatışa karşı yaklaşık yüzde 70 oranında koruma sağladığı biliniyor. Özellikle risk grubundaki kişilerin kendilerini korumaları önem taşıyor" şeklinde konuştu.





"Şu anda pandemi veya küresel salgın riski söz konusu değil"