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Dünya

Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine yeniden ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan mevzilerine yeniden ateş açtığını duyurdu. Bakanlık yetkilileri, Azerbaycan birlikleri tarafından misilleme ateşi açıldığını duyurdu.

11:05 - 19/08/2024 Pazartesi
IHA
Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine yeniden ateş açtı
Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine yeniden ateş açtı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan mevzilerine yeniden ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan mevzilerine dün akşam ateş açan Ermenistan, ilerleyen saatlerde yeniden ateşkesi ihlal etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre dün yerel saatle 23.50 sıralarında, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin Basargeçer ilinin Zarkent yerleşim birimi istikametindeki mevzilerden, Azerbaycan ordusuna ait Kelbecer ilinin Demirçidam yerleşkesindeki mevzilere ateş açtı.


Bakanlık yetkilileri, Azerbaycan birlikleri tarafından misilleme ateşi açıldığını duyurdu.

Bölgede gerilim artıyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 19.30 sıralarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan ordusuna ait mevzilere ateş açtığı belirtilmişti. Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın son saldırıyla birlikte son bir hafta içerisinde 4. kez ateşkes ihlali yaptığını kaydetti.



#Ermenistan
#Azerbaycan
#Azerbaycan birlikleri
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