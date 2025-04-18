Filipinler'de gemi alabora oldu: 4 ölü

Filipinler Sahil Güvenliği (PCG), Çin bayraklı ‘Hong Hai 16' adlı geminin Occidental Mindoro bölgesi açıklarında alabora olması sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, kaybolan 7 kişi için çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Açıklamada, biri yerel saatle 08.30'da geminin konaklama alanında, diğeri de 11.30'da ana güvertedeki kabinde olmak üzere iki kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.