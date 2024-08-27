Filistin'den Ben Gvir tepkisi: Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir dokunulmasına izin verilmeyecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa’nın da bulunduğu alan olan Harem-ü Şerif'te sinagog inşa etmek gibi skandal açıklamada bulunan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e tepki göstererek, "Mescid-i Aksa mukaddes değerimiz, gözbebeğimiz ve kırmızı çizgimizdir." dedi. Katil Netanyahu şebekesinin camilerin ve kiliselerin de düşmanı olduğunu belirten Çelik, "Bu şebeke, bölge barışını dinamitlemek üzere her gün yeni bir provokasyona imza atıyor. Bunlar kendilerini hukuk önünde hesap vermekten kurtarmak için tüm bölgeyi din savaşlarına sürüklemeye çalışan soykırım ve katliam şebekesidir." ifadelerini kullandı.