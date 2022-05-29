Filistin'den İsrail'i sorumlu tutacak kararları uygulaması için uluslararası topluma çağrı

İsrail yönetiminin işgal altındaki Doğu Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da gerilimi tırmandırmasına karşı uyarıda bulunan Filistinli yetkili, "Uluslararası toplum İsrail'i boykot etmek için harekete geçmeli ve işlediği suçlardan ötürü İsrail'i sorumlu tutacak uluslararası kararları uygulamalıdır." dedi.

İslam dünyasını, Mescid-i Aksa'yı fanatik Yahudilerin saldırılarından korumak için nöbet tutan gönüllülere yardım ve desteğe çağıran Melhem, İsrail karşısında onları yalnız bırakmamalarını istedi.

Melhem, "İsrail'in devam eden ihlalleri, Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınlar ve ibadet edenlere yönelik saldırılar; çifte standart politikasının bir sonucu olarak hesap vermekten muaf olma ve ceza almama hissini sürekli taşıyan işgal güçlerinin küstahlığını yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

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Filistinli Sözcü, İsrail'in ceza almayacağını varsayması hissinin, "daha ciddi sonuçlara ve daha fazla suçun işlenmesine yol açabileceği" uyarısında bulundu.

Fanatik Yahudiler Doğu Kudüs’te gerginliği artırıyor

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin bugün düzenleyeceği provokatif "bayrak yürüyüşü" nedeniyle son günlerde Doğu Kudüs’te gerginlik yükseldi.

Fanatik Yahudiler, bu sabah İsrail bayrakları açarak Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlerken, İsrail polisi buradaki Müslümanlara müdahale etti.

Filistinlilere yönelik tahrik edici eylemleriyle tanınan aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir de İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskına öncülük etti.

Doğu Kudüs'te aşırı sağcı grupların provokatif "bayrak yürüyüşü"

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla her yıl mayıs ayında provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

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İsrail yönetiminin, bayrak yürüyüşünün Doğu Kudüs güzergahına girmesine izin vermesinin ülke genelinde gerginliği tırmandırmasından endişe ediliyor.

Geçen yılki provokatif yürüyüşte Yahudi yerleşimciler "Araplara ölüm" sloganları atmış, İsrail polisi de bölgedeki Filistinlilere güç kullanarak müdahale etmiş ve onlarca kişiyi yaralamıştı.

Yürüyüş, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketler ve Kudüs'te çalan sirenlerle yarıda kesilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs 2021'de başlattığı ve 21 Mayıs'ta sona eren saldırılarında 250'den fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, binlerce Filistinli yaralanmıştı.

İsrail hükümeti: Bayrak yürüyüşü rotası değişmeyecek

İsrail hükümeti ve güvenlik birimleri, "bayrak yürüyüşünün" Eski Şehir'deki sembolik Şam Kapısı'ndan ve Filistin mahallelerinden geçmesine izin veren rotayı onaylamıştı.

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Filistin yönetimi ve direniş grupları, İsrail'e "bayrak yürüyüşü provokasyonuna" karşı uyarılar yapmıştı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 27 Mayıs'ta güvenlik kurumlarından yetkililerle gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamada, "bayrak yürüyüşünün" Doğu Kudüs'teki rotasında değişiklik olmayacağını söylemişti.

DÜNYA Filistin: İsrail'in bayrak yürüyüşünün düzenlenmesindeki ısrarı gerginliği tırmandırma davetidir