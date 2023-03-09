Filistin’e 2. Nekbe tehdidi

Aralık ayında İsrail’de tarihin en ırkçı hükümetinin göreve gelmesinin ardından Filistinlilere karşı artan şiddet eylemleri, bölgede gerilimi tekrar yükseltti. İsrail devleti ve yasa dışı yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen şiddet eylemlerinin durmadığı takdirde Filistinlilerin yeni bir intifada başlatabileceği yorumları yapılırken, kendisi de Gazzeli bir aktivist olan Muhammet Şehada, Amerika’da yayınlanan Newsweek dergisine kaleme aldığı yazıda asıl ihtimalin Üçüncü İntifada değil, Filistinlilerin 1948’de yurtlarından edilmesini simgeleyen Nekbe’nin bu sefer işgal altındaki Batı Şeria’da ikinci kez yaşanması olduğunu ifade etti.

Bütün bölgeyi ateşe verecekler

Şehada yazısında, Filistinlileri kamyonlara doldurup topraklarından çıkarmak isteyen ırkçıların ve teröristlerin, şu anda İsrail Parlamentosu’nda kilit koltuklarda oturduklarına işaret etti. Kendisine konuşan emekli İsrail generali Ephraim Sneh’ten alıntı yapan Şehada, aşırı sağcıların “bütün bölgeyi ateşe verene kadar durmayacaklarını” belirtti. İsrail’de Binyamin Netanyahu önderliğinde kurulan yeni hükümette, önceden marjinal olarak görülen birçok aşırı sağcı isim hükümette önemli konumlara getirildi. Bunlardan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 26 Şubat’ta İsrailli illegal yerleşimci teröristler tarafından Filistinlilere ait Huvvara köyünde pogroma girişilmesini kutlarken, kentin yeryüzünden silinmesi gerektiğini ve bunun yerleşimciler yerine devlet tarafından yapılması gerektiğini söylemişti. Daha sonra ABD’li yetkililerin Washington’a yapacağı ziyarette kendisine randevu vermemesi nedeniyle geri adım atsa da, Smotrich’in söylemlerinin yeni katliamlar yaratabileceği söyleniyor.

Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich.

Pogromu kutlayan vekiller

Smotrich’le beraber kabinedeki en ırkçı isim Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in partisi Yahudi Gücü ise, Filistinlileri o ya da bu sebeple öldüren İsrail Silahlı Kuvvetleri mensuplarına dokunulmazlık verilmesi için uzun süredir hazırlıklar yapıyor. Partinin milletvekili Zvika Fogel, Huvvara’da yaşananların ardından, “Kapanmış, ateşe verilmiş bir Huvvara... Görmek istediğim şey bu” şeklinde konuşmuştu. İsrail Parlamentosu’ndaki birçok aşırı sağcı vekil, farklı kesimlerden bazı İsraillilerin ve bazı medya kuruluşlarının dahi terör olarak nitelendirdiği Huvvara’daki olayların ardından yerleşimcilere desteğini açıklamıştı. Başbakan Netanyahu’nun ise, olayları kınamadığı, yalnızca illegal yerleşimcilerin hukuku kendi elleriyle uygulamaması gerektiğini söylemesi dikkat çekmişti. Hükümetin önde gelen isimlerinin bu tavrının, yerleşimcileri benzer pogromlar için cesaretlendirdiği belirtiliyor.

750 bin Filistinli yerinden edilmişti

1947 ila 1949 yılları arasında İsrailli işgal gücü ve paramiliter teröristler tarafından 750 binden fazla Filistinli yerlerinden edildi. Ayrıca bu dönemdeki birçok katliamda 15 bine yakın Filistinli sivil katledildi. Bunlardan en bilineni, Nisan 1948’de 600 civarında Filistinlinin, Deyr Yasin köyünde Siyonist teröristlerin tarafından saldırıya uğraması ve 100’den fazlasının öldürülmesidir. Yaşanan katliam binlerce Filistinlinin benzer bir akıbete uğrama korkusuyla topraklarını terk etmesine sebep oldu. Filistinlilerin topraklarına el konuldu ve 14 Mayıs 1948’de İsrail devleti kuruldu. Milyonlarca Filistinli mülteci durumuna düştü. Filistinliler bu tarihi her yıl “Büyük Felaket” anlamına gelen Nekbe adıyla anıyorlar.

Toplu katliam için şarkı yazdılar

İşgal altındaki Batı Şeria’da yasa dışı birimlerde bulunan radikal Yahudi yerleşimciler, 26 Şubat’ta Filistinlilerin yaşadığı Huvvara kasabasında terör estirdikleri olaylarla ilgili yaptıkları besteyi sosyal medyada paylaşmaya başladı. Middle East Eye haber sitesine göre ilk önce WhatsApp gruplarında aşırı sağcı gruplar tarafından paylaşılmaya başlanan bestede, “Yanan şehir neresidir... Huvvara / Arabalar ve evler... Huvvara / Yerinden kovulan yaşlılar, gençler ve kızlar... Huvvara / Arabaları, yolları, ambulansları yaktılar, Huvvara’yı bir daha asla tanıyamayacaksınız” şeklinde gerçekleştirilen şiddet eylemlerini kutsayan ifadeler yer alıyor.

Netanyahu’yu helikopterle kaçıracaklar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun protestolar nedeniyle, Kudüs’ten Tel Aviv’e helikopterle geçmek zorunda kalabileceği belirtiliyor. Times of Israel’in haberinde, İsrail’de yargı düzenlemesine karşı gösterilerin gündelik hayatı zorlaştırmasının beklendiği aktarıldı. Protesto organizatörlerinin “Diktatöre karşı direniş gününde İsrail’in hava, deniz ve kara trafiği aksayacak” dediği hatırlatılan haberde, Netanyahu’nun İtalya ziyareti için Kudüs’ten Tel Aviv’deki havalimanına gösterilerden kaçmak için hava yolunu tercih etmek zorunda kalabileceği kaydedildi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın da, bugün ülkeyi ziyaret edecek olan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile protestolar sebebiyle Tel Aviv’deki Uluslararası Ben Gurion Havaalanı yakınında görüşeceği belirtildi.











