Dünya Filistinli Bakan Hüseyin Eş Şeyh Filistin devleti kurulacaktır ve bunun için İsrail Başbakanından izin beklenmiyor
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Filistinli Bakan Hüseyin Eş Şeyh: Filistin devleti kurulacaktır ve bunun için İsrail Başbakanı'ndan izin beklenmiyor

İşgalci İsrail'in Başbakanı Naftali Bennett, yerel bir gazeteye verdiği bir demeçte, Filistin devletinin kurulmasına ve bunun için yapılacak siyasi müzakerelere izin vermeyeceğini ifade etti. Bu açıklama üzerine Filistin Sivil İşler Bakanı Hüseyin eş-Şeyh, 'Filistin devleti kurulacaktır ve bunun için İsrail Başbakanı'ndan izin beklenmiyor' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Filistinli Bakan Hüseyin Eş Şeyh: Filistin devleti kurulacaktır ve bunun için İsrail Başbakanından izin beklenmiyor
İsrail ile ilişkilerden sorumlu Filistin Sivil İşler Bakanı Hüseyin eş-Şeyh, bir Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu söyleyen İsrail Başbakanı Naftali Bennett'a cevap.

İsrail ile ilişkilerden sorumlu Filistin Sivil İşler Bakanı Hüseyin eş-Şeyh, bir Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu söyleyen İsrail Başbakanı Naftali Bennett'a "Filistin devleti kurulacaktır ve bunun için İsrail Başbakanı'ndan izin beklenmiyor." yanıtını verdi.

Aynı zamanda Fetih Hareketi Merkez Konsey Üyesi olan Şeyh, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Bennett'ın bağımsız Filistin devletine ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

Filistin devletinin kurulması tarihi bir zorunluluktur

Filistin devletinin kurulmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Şeyh, "İşgal defolacak ve Filistin devletinin kurulması da Bennett'tan izin beklemeyecektir. Zira bu devletin kurulması tarihi bir zorunluluktur." ifadesini kullandı.

Filistinli Bakan, huzur, güven ve barışın ancak İsrail işgalinin sona ermesiyle mümkün olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Filistin devleti kurulacaktır ve bunun için İsrail Başbakanı'ndan izin beklenmiyor. Bennett şunu iyi bilmelidir ki Filistin devletini tanıyan ülke sayısı İsrail'i tanıyan ülke sayısından daha fazladır."

Filistin devletinin kurulmasına karşıyım

Bennett, dün "Israel Today" gazetesine verdiği bir demeçte, "Ben sağ kesimindenim ve duruşum değişmedi. Hâlâ Filistin devletinin kurulmasına karşıyım ve devletimizi savunmaya devam ediyorum." demişti.

Filistin yönetiminden herhangi bir liderle bir araya gelmeye hazır olmadığını söyleyen Bennett, Filistin devleti için siyasi müzakerelere izin vermeyeceğini savunmuştu.

Kabinesindeki Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Filistinli yetkililerle yaptığı görüşmelere atıfla "Her iki bakanın siyasi anlamda bir adım atma yetkileri yok." diyen Bennett, "Başbakan olduğum sürece Oslo (Anlaşması'nın uygulanması) diye bir şey olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

  • Filistinliler, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını istiyor. Tel Aviv yönetimi ise "Kudüs'ün tamamının İsrail'in başkenti olduğunu" öne sürerek bu talebe karşı çıkıyor.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, Tel Aviv yönetiminin "1967 sınırlarını kabul etmemesi, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilere geri dönüş hakkını tanımaması ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

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