Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı ve milletvekili Friedrich Merz, parlamentoda yapılan ikinci tur oylamada başbakan seçildi.

Merz, ​​​​​​​böylece İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Almanya'nın 10. Başbakanı oldu. Merz, bugün ilk tur oylamada 310 milletvekilinin desteğini alsa da başbakan seçilmesi için gereken 316 oya ulaşmamıştı.

Merz'in eşi Charlotte Merz ile kızları Constanze ve Carola oylamayı tribünden izledi. Eski Başkan Angela Merkel ilk tur oylamada tribünde yer alırken, ikinci tura gelmedi.

Yeminden sonra görece başlayacak

Federal Meclis'te başbakan seçilen Merz, Bellevue Sarayı'na giderek Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den atama belgesini alacak ve tekrar Federal Meclis'e dönerek yemin edecek.

Merz, mecliste yemin ettikten sonra kabinen yeni üyeleriyle Bellevue Sarayı'na gidecek. Yeni bakanlar burada Cumhurbaşkanı Steinmeier'den atama belgelerini alacak. Daha sonra meclise dönecek olan bakanlar burada yemin ettikten sonra resmen göreve başlayacak.

Friedrich Merz kimdir?

Friedrich Merz (tam adıyla Joachim-Friedrich Martin Josef Merz, 11 Kasım 1955 tarihinde Brilon’de doğdu. Alman siyasetçi ve hukukçu.Henüz okuldayken CDU'ya katılan Friedrich Merz'in gözü hep siyasetteydi ve 1989'da Avrupa Parlamentosu'na (AP) seçildi. Ardından 1994'te milletvekili olduktan sonra iç siyasete geçti.

Almanya Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) üyesi olan Merz, 2022 yılından bu yana CDU'nun federal başkanı ve CDU/CSU meclis grup başkanı olarak görev yapmaktadır. Bu görevleri kapsamında, 20. Alman Federal Meclisi'nde muhalefet lideri konumundadır.

Merz, 1989-1994 yılları arasında Avrupa Parlamentosu üyesi olarak görev yaptı. 1994-2009 yılları arasında Federal Meclis'te milletvekilliği yapmış, 2000-2002 yılları arasında ise ilk kez CDU/CSU meclis grup başkanı olarak muhalefet lideri olmuştur. 2009 yılında siyasetten ayrılan Merz, lobicilik ve hukuk alanında çalışmıştır.

Friedrich Merz

2018 yılında siyasete geri dönen Merz, aynı yılın Aralık ayında ve Ocak 2021'de CDU parti liderliği için aday olmuş, ancak ilk iki girişiminde başarılı olamamıştır. 2021 federal seçimlerinde yeniden Federal Meclis üyesi olarak seçilen Merz, 2021'deki üçüncü denemesinde CDU'nun parti lideri olmuştur. Eylül 2024'te ise Birlik partileri (CDU/CSU) tarafından 2025 federal seçimleri için şansölye adayı olarak gösterilmiştir.

Friedrich Merz Almanya'nın AB'de daha büyük bir liderlik rolü oynaması gerektiğini söyledi ve aynı zamanda Ukrayna'ya destek sözü vererek NATO'ya katılımını destekledi.

Merz evli ve üç çocuk babası. Bir havacılık tutkunu olan Merz'in boş zamanlarında uçurduğu iki uçağı olduğu biliniyor.



