Garajından da gizli belge çıktı: İçinde istihbarat bilgileri var

ABD Başkanı Joe Biden’ın, 2009-2017 dönemindeki başkan yardımcılığı görevi sırasında elde ettiği gizli belgeler kriziyle başı dertte. Biden’ın farklı noktalardaki iki ofisinde gizli belgelerin ortaya çıkmasının ardından, Delaware eyaletinde yer alan Wilmington’daki konutunun garajında da yeni gizli belgelerin bulunması skandalı derinleştirdi. Biden, belgelerle ilgili bilgisi olmadığını öne sürse de, istihbarat bilgilerini de içeren belgelerin ofislerinde ve garajında bulunmasına net bir cevap veremedi. Geçtiğimiz yıl ABD tarihinde ilk kez gerçekleşen bir olayla, eski Başkan Trump’ın Mar a-Lago’daki villasına FBI ekipleri baskın düzenlemiş, konutta devlet arşivlerinde olması gereken 10 kutu gizli evrak ele geçirilmişti. Biden Trump’ı “Biri devlet sırlarını tehlikeye atacak kadar nasıl sorumsuz olabilir?” diyerek Trump’ı eleştirmişti. Şimdi Biden, Adalet Bakanlığı ve FBI, Cumhuriyetçilerin eleştirileriyle karşı karşıya.

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İSTİHBARAT BİLGİLERİ VAR

Bulunan belgelerin Biden’ın 2009-2017 yılları arasında başkan yardımcılığı yaptığı dönemden kaldığı belirtilirken, Biden da gelişmeleri doğrulayan açıklamada bulundu. Belgelerin kilitli bir garajda bulunduğunu belirten Biden, “İnsanlar, gizli materyalleri ciddiye aldığımı biliyor” ifadelerini kullanarak, soruşturma kapsamında ilgili makamlarla tam işbirliği içinde olduğunu açıkladı. Daha önce, gizli belgelerde Ukrayna, İran ve İngiltere gibi konuların da yer aldığı istihbarat ve brifing notlarının bulunduğu bilgisi paylaşılmıştı. Belgelerin tam içeriği açıklanmazken, Biden, “Ofise götürülen belgeler arasında devlet kayıtlarının olduğunu öğrendiğimde şaşırdım ama belgelerin içeriğini bilmiyorum” açıklamasında bulunmuştu.

ÖZEL SAVCI ATANDI

Skandalın ortaya çıkmasının ardından, ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, olayı soruşturması için özel savcı atandığını duyurdu. Garland, “İlk incelemelere dayanarak, konuya ilişkin özel bir savcının atanmasının kamu yararına olacağı sonucuna vardım” sözleri ile kararını duyurdu.

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Merrick Garland

FBI’ın 9 Kasım 2022’de gizli bilgilerin yasaları ihlal edecek şekilde kötüye kullanılıp kullanılmadığını anlamak için standart protokollere uygun olarak değerlendirme başlattığını söyleyen Garland, 14 Kasım 2022’de ABD’li Savcı John Lausch Jr.’ı ön soruşturma yürütmesi için görevlendirdiğini bildirdi. Kapsamlı soruşturmayı yürütecek özel savcının ise Robert Hur olduğu kaydedildi. Hur, 2003 yılında terörle mücadele, kurumsal dolandırıcılık ve temyiz konularında çalıştığı bölümün ceza bölümüne katıldı. 2007’den 2014’e kadar Maryland bölgesinde mali dolandırıcılık dahil çok sayıda davada bulundu.

CUMHURİYETÇİLER TEPKİLİ

Öte yandan Cumhuriyetçiler, ofisi ve garajında “gizli belgeler” bulunan Başkan Biden’ın, eski Başkan Donald Trump’tan “farklı muamele” gördüğü gereçkesiyle tepki gösterdi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, Kongre’nin bu konuyu soruşturması gerektiğini belirtti. Biden’ın “40 yıldır siyasetin içinde olduğunu McCarthy, Başkan’a uygulanan hukuki muamelenin eski Başkan Donald Trump’ın konutundan gizli belgeler çıktığı iddia edildiğinde ona uygulanan muameleden farklı olmaması gerektiğini savundu. McCarthy, FBI ajanlarının 8 Ağustos 2022’de Trump’ın Palm Beach’teki Mar-a-Lago malikanesine “sirenlerle giderek” yaptıkları aramaya ilişkin fotoğrafların sızdırılmasına ve Trump’ın eşi ve çocuklarının dahi kıyafetlerinin aranmasına dikkat çekti. “Başkan Biden’ın fotoğrafları nerede?” diyen McCarthy, çifte standarta tepki gösterdi.

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TRUMP'TAN 'SORUŞTURMAYI DURDURUN ÇAĞRISI

Donald Trump.

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, Başkan Joe Biden’ın ofisinde ve konutunda bulunan gizli belgelerin ardından Adalet Bakanı Merrick Garland’a malikanesinde bulunan gizli belgelerle ilgili açılan soruşturmanın sonlandırılması çağrısı yaptı. Trump, halen devam eden soruşturmanın “her şeyi doğru yaptığı” için durdurulması gerektiğini savundu. Garland, geçtiğimiz sene kasım ayında eski savaş suçları savcısı Jack Smith’i, Trump’ın Florida’daki konutunda bulunan gizli belgeler ve Kongre baskınındaki rolünü araştırmak üzere özel savcı olarak atamıştı. Biden’ın evinden çıkan belgelerle ilgili Trump, “FBI ne zaman Biden’ın evlerine, hatta belki de Beyaz Saray’a baskın düzenleyecek?” ifadesini kullanmıştı.

VERGİ KAÇAKÇILIĞI CEZASI

Öte yandan Donald Trump’ın yöneticisi olduğu Trump Şirketler Grubu, geçen ay vergi kaçakçılığından suçlu bulunduğu yargılama sonucunda 1,6 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. New York yasalarına göre, benzeri vergi kaçırma ve usulsüzlük davaları sonucunda şirketlere en fazla 1,6 milyon dolar cezası verilebildiği belirtiliyor.

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DÜNYA Biden'dan 'gizli belge' açıklaması: Şaşırdım ama belgelerin içeriğini bilmiyorum