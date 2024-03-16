Gazze konuşması Hollywood'u karıştırdı

Sinema endüstrisinin en önemli sektör ödül organizasyonu olarak kabul edilen Oscar töreni geçtiğimiz günlerde yapıldı. Bu sayfada da adını andığımız birçok favori ödüle uzandı. Çok az sürpriz yaşandı. Ve Oscar gecesi sonrası ödüllerden çok Jonathan Glazer’in Gazze konuşması tartışma oluşturdu.





HOLOKOST FİLMİ YÖNETMENİ İSRAİL’İ ELEŞTİRDİ

Glazer, “İlgi Alanı” eseriyle en iyi uluslararası film kategorisinde ödüle uzandı. Her ödül alan gibi de sahnede konuştu. Glazer’in filmi, İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudilerin katledildiği Auschwitz kampının yanında aileleri için ideal bir yaşam kurmaya çalışan kampın komutanı Rudolf Höss ve eşi Hedwig’in hikayesini konu ediyor. Yani, neredeyse hiç Yahudi göstermeden Nazilerin karanlık dünyasını anlatıyor. Haliyle, böyle bir filmin yönetmeninin Gazze için ateşkes çağrısında bulunması ve İsrail’i, Nazilerle eş tutacak göndermeler yapması Hollywood’da çok kişiyi rahatsız etti.





SALONDAKİ OYUNCULAR FARKLI TEPKİLER VERDİ

Zaten 7 Ekim sonrası İsrail’e destek verenlerle vicdanının sesini dinleyip ateşkes çağrısı yapan ve Filistinlilerin soykırıma maruz kaldığını söyleyenler olarak iki kampa ayrılmıştı Hollywood. Glazer’in konuşması hem tören salonunda, hem de sonrasında bu ayrışmayı tetikledi. Mesela Variety’nin haberine göre en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü alan Da’vine Joy Randolph konuşmayı alkışlamadı. En iyi yardımcı erkek oyuncu adayı olan Mark Ruffalo ise heyecanla alkışladı. Zira Ruffalo yakasında ateşkes çağrısı yapan rozetle salona gelmişti ve aylardır da Gazze’de ateşkes çağrısını en yüksek sesle dile getiren ünlüler arasında.

Glazer’in açıklamasına tepkiler Hollywood’un haber kaynakları olarak nitelendirilen Hollywood Reporter ve Variety’de geniş yer buldu. Günlerdir tepkiler dile geliyor, kınamalar ve destekler havada uçuşuyor.





“GERÇEK SANATÇI BUDUR”

2015’te “Amy” isimli belgeseli ile Oscar alan Asaf Kapadia, “Ayağa kalktı ve gerçeği söyledi. Gerçek sanatçıların yaptığı budur” diyerek Glazer’i destekledi. Yine Hollywood’da yaptığı film ve dizilerle tanınan Jesse Peretz de Glazer’in yaptığını doğru bulanlardan oldu.

Amerikan Yahudileri Hareketi olan “If Not Now” da Glazer’e destek verenler arasındaydı. Oluşumun kurucusu Simone Zimmerman, “Bana göre, konuşmadaki en önemli satır, bu filmin şu anda bizim için bir uyandırma çağrısı olması gerektiği fikri” dedi.





İLGİNÇ İSİMLERDEN TEPKİLER

“İlgi Alanı”ndan önce Holokost filmi olarak Oscar’da en iyi uluslararası film ödülünü alan “Saul’un Oğlu”nun yönetmeni ise ilginç bir yaklaşımda bulundu. Macar yönetmen László Nemes, “Böyle bir film yaptığınızda buna bağlı bir sorumluluk var. Glazer, Avrupalı Yahudilerin yok edilmesi de dahil olmak üzere bu sorumluluğu ölçmekte açıkça başarısız oldu. Ve sinemanın seçkinlerinin bunun için onu alkışlaması dehşet vericiydi” dedi.





HOLLYWOOD VE SİNEMA DÜNYASINDA DEĞİŞİM Mİ VAR?

Tepkilerin ve desteklerin listesi daha da uzar. Mühim olan, Oscar gibi bir organizasyonda belki de ilk defa sahneden açık bir şekilde Filistin’e destek verilmiş olması. İsrail’in uygulamalarının kınanması da çok önemliydi. Daha yakın zamana kadar İsrail’e açıkça tepki gösterilmesi bir tarafa yumuşak eleştiri bile mümkün görünmezdi. Zaman zaman dile getirenler aforoz edilmiş, baskıya uğramış, kariyerleri etkilenmişti. Şimdi ise yüksek sesle destekler dile

geliyor. İsrail’in gerçek yüzünün görüldüğü, gerçeğe kör kalınamayacağının anlaşıldığı, Filistin Davasının netleştiği bir ortama evrilmemiz söz konusu olabilir. Ve yakın zamanda bu minvalde Hollywood ve Batı kaynaklı yapımlar da vizyona çıkabilir.





GLAZER NE DEMİŞTİ?

Oscar’dan “İlgi Alanı” ile en iyi uluslararası film ödülünü alan yönetmen Jonathan Glazer şunları şöyledi: “Şu an burada (Gazze’deki) bir işgal ile gasbedilen Holokost’u ve Yahudiliklerini reddeden kişiler olarak karşınızda duruyoruz.

Bu işgal pek çok masum insan için çatışma getirdi, ister İsrail’deki 7 Ekim kurbanları olsun, isterse halen Gazze’de devam eden saldırılar olsun, hepsi bu insanlıktan çıkarma eylemlerinin kurbanları.”



