Gazze’de 48 saatte 105 ölü

Sağlık kaynakları, İsrail ordusunun pazartesi günü (dün) boyunca Gazze’nin çeşitli noktalarına düzenlediği bombardımanda 24 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiğini bildirdi. Gazze’deki Acil Yardım Ekibi’nin verdiği bilgiye göre, İsrail'in Refah’ta yardım almak üzere yardım dağıtım merkezine giden Filistinli sivillere ateş açması sonucu dün de 20 Filistinli daha yaşamını yitirdi. İsrail'in dünkü saldırılarında 44 Filistinli daha ölürken, pazar sabahından beri İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 105’e ulaştığı aktarıldı. Diğer taraftan Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) açıklamasında, Gazze’deki gıda sisteminin tamamen çökme üzere olduğu uyarısı yapıldı. Bebek maması stoklarının tükenme noktasında olduğuna ve yetersiz beslenme oranının katlanarak arttığına işaret edilen açıklamada, “Genel açlık durumu, insanları tehlikeli olmasına rağmen İsrail’in oluşturduğu ve ölüm tuzağına dönüşen yardım merkezlerine yöneltiyor. İsrail’in insani yardımların engellemesi nedeniyle meydana gelen genel açlık durumu ölümleri artıracak” ifadeleri kullanıldı.