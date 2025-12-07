Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gazze’de can kaybı 70 bin 360’a yükseldi

Gazze’de can kaybı 70 bin 360’a yükseldi

15:357/12/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 373’e yükseldi.
Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 373’e yükseldi.

Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 24 saat içinde 6 yeni cenaze getirilirken, 7 Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bin 360’a yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu Gazze Şeridi’ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki hastanelere son 24 saatte İsrail’in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılar sonucunda hayatını kaybeden 6 sivilin ve 17 yaralının getirildiği bildirildi. Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 373’e, enkaz altından çıkarılanların sayısının 624’e, yaralı sayısının da 970’e yükseldiğini aktardı.

İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 70 bin 360’a yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 171 bin 47’ye ulaştığı aktarıldı.



#Gazze Şeridi
#Filistin
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı başvuru ve sınav tarihleri