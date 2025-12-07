Gazze’de can kaybı 70 bin 360’a yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu Gazze Şeridi’ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki hastanelere son 24 saatte İsrail’in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılar sonucunda hayatını kaybeden 6 sivilin ve 17 yaralının getirildiği bildirildi. Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 373’e, enkaz altından çıkarılanların sayısının 624’e, yaralı sayısının da 970’e yükseldiğini aktardı.