Şiddetli yağış nedeniyle Gazze Şeridi'nde çadırlar su altında kaldı

17:2128/11/2025, Cuma
Gazze Şeridi’nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi’nde sağanak yağış nedeniyle yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı birçok çadırı su bastı. Yağışın ardından su ve çamur birikintilerinin oluştuğu bölgede, İsrail’in saldırıları sonucu evleri yıkılan Filistinliler olumsuz hava koşullarıyla da mücadele ediyor.

