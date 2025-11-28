Şiddetli yağış nedeniyle Gazze Şeridi'nde çadırlar su altında kaldı

Gazze Şeridi’nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi’nde sağanak yağış nedeniyle yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı birçok çadırı su bastı. Yağışın ardından su ve çamur birikintilerinin oluştuğu bölgede, İsrail’in saldırıları sonucu evleri yıkılan Filistinliler olumsuz hava koşullarıyla da mücadele ediyor.

1 /32

2 /32

3 /32

4 /32

5 /32

6 /32

7 /32

8 /32

9 /32

10 /32

11 /32

12 /32

13 /32

14 /32

15 /32

16 /32

17 /32

18 /32

19 /32

20 /32

21 /32

22 /32

23 /32

24 /32

25 /32

26 /32

27 /32

28 /32

29 /32

30 /32

31 /32