Gazze'de ölüm yağdıran Türk: 'Siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın'

HÜDA PAR, İsrailli yöneticilerin yargılanması ve İsrail saflarında Gazze'deki soykırıma katılan Türklerin, vatandaşlıktan çıkarılması için Meclis'e “Vatandaşlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" vermişti.





9 Temmuz 2024’te TBMM Genel Kurulu’na alınan teklife ilişkin Yeni Şafak’a konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, teklifin yaklaşık 11 aydır Genel Kurul’da görüşülmeyi beklediğini söyledi. Aradan geçen süreçte çeşitli vesilelerle teklifi kamuoyunun gündemine getirdiklerini söyleyen Yapıcıoğlu, “Aslında toplumun farklı kesimlerinden bu teklifin bir an önce yasalaşması için çok ciddi destek de var.





AK Parti ile yaptığımız görüşmelerde soykırım suçuna iştirak edenlerin yargılanması ile ilgili kanun teklifimize benzer bir düzenlemeyi 10’ncu Yargı Paketi’ne ilave edeceklerini söylediler” dedi.

TÜM İNSANLIĞA KARŞI SUÇ

Soykırım suçunun bütün insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunu hatırlatan Yapıcıoğlu, “Bu nedenle nerede ve kim tarafından, kimlere karşı işlendiğine bakılmaksızın “evrensellik ilkesi” gereğince bu suçu işleyenlerin her yerde yargılanabilmesi mümkündür. Bizim mevzuatımıza göre de soykırım ve insanlığa karşı suçları işleyenlerin, hangi ülke vatandaşı olduklarına, suçu nerede ve kimlere karşı işlediklerine bakılmaksızın Türkiye’deki mahkemelerde yargılanabilmeleri mümkündür. Ancak uluslararası ilişkileri doğrudan ilgilendirdiği için bu suçların yurt dışında işlenmesi halinde soruşturma açılması Adalet Bakanının talebine bağlıdır. Biz de bu suçların herhangi bir şarta bağlı olmaksızın yargılanması gerektiğini savunuyoruz. Eğer Adalet Bakanı tarafından soruşturma talep edilmez ise aynı yetkinin Meclis’e de verilmesini öneriyoruz” diye konuştu.





AİLE VE GENÇLİK FONU’NA AKTARILSIN

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, hakkında soruşturma açılan kişilerin, soruşturma makamlarınca ifadeye çağrılanlardan, yurt dışında olup usulüne uygun çağrıya rağmen ifade vermeye gelmeyenlerin vatandaşlığının kaybettirilmesi ve Türkiye’deki mal varlıklarına el konularak Aile ve Gençlik Fonu’na aktarılmasını teklif ettiklerini söyledi.





10’UNCU YARGI PAKETİNE GİRECEK

Kanun teklifini 28 Aralık 2023’te Meclis Başkanlığı’na sunduklarını ifade eden Yapıcıoğlu, “Kanun Teklifimizin Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi 9 Temmuz 2024 tarihinde yapılan oylamada kabul edildi. Bildiğim kadarıyla iktidar partisi tarafından sunulmayan ve komisyonlarda görüşülmeyen bir teklifin, doğrudan Genel Kurul gündemine alınması bir ilktir. Kanun teklifimiz, 158 sıra sayısı ile yaklaşık 11 aydır Genel Kurul’da görüşülmeyi bekliyor. Kanun teklifimizi bu süre zarfında çeşitli vesilelerle kamuoyunun gündemine getirdik. Aslında toplumun farklı kesimlerinden bu teklifin bir an önce yasalaşması için çok ciddi destek de var. Şu hususu da özellikle ifade etmek isterim ki AK Parti ile yaptığımız görüşmelerde soykırım suçuna iştirak edenlerin yargılanması ile ilgili kanun teklifimize benzer bir düzenlemeyi 10. Yargı Paketine ilave edeceklerini söylediler. Sonucu hep birlikte bekleyip göreceğiz” şeklinde konuştu.





CHP VE DEM PARTİ DESTEKLEMEDİ

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu kanun teklifiyle ilgili AK Parti, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA ve Yeniden Refah Partisi’nin destek verdiğini, mecliste grubu bulunan CHP ve DEM Parti’ni ise destek vermediğini ifade etti. Halktan yoğun bir destek gördüklerini de vurgulayan Yapıcıoğlu, “Filistin hakkında hassasiyet sahibi olan ve kanun teklifimizden haberdar olan hemen herkes bu konuda Meclis’in adım atmasını bekliyor. Karşılaştığımız insanların pek çoğu bu teklifin ne aşamada olduğunu ve zaman kanunlaşacağını soruyorlar. Özellikle de Genel Kurul gündemine alınması kabul edildikten sonra büyük bir beklenti oluştu. Eğer bu beklentinin aksine sürüncemede kalmaya devam eder ve yasalaşmazsa büyük bir hayal kırıklığı ve öfkeye neden olacaktır” ifadelerini kullandı.





Sinir uçlarımızla oynayamazsınız!