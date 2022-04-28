Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Batı Trakya'yı ziyaret etti: Kalplerimiz birlikte atıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iftarda buluştuğu Batı Trakyalı gençleri Türkiye’deki kamplara davet etti. Bakan Kasapoğlu, önceki gün Gümülcine’yi ziyaret etti. Batı Trakya davasının sembol ismi Dr. Sadık Ahmet’in kabrini ziyaret eden Kasapoğlu, mezarlığa fidan dikti. Kasapoğlu, Türk Gençler Birliği ve Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü'nün ortak düzenlediği iftar programında soydaşlarla buluştu. Kasapoğlu, “Belki Türkiye ile buranın arasında bir fiziki mesafe var ancak bu mesafenin hiçbir önemi yok. Çünkü kalplerimiz birlikte atıyor” dedi.

GENÇLERE TÜRKİYE DAVETİ

Kasapoğlu, soydaş spor kulüplerinin çalışmalarını desteklemek adına projeler yürüteceklerini açıkladı. Kasapoğlu, “Şunun da müjdesini vereyim. Tüm Batı Trakyalı gençleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın kamplarına davet ediyorum. Batı Trakyalı Türk gençlerini bu yaz Antalya’da gençlik kamplarında misafir edeceğiz” diye konuştu.

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ERDOĞAN’A TESPİH HEDİYESİ

Bakan Kasapoğlu, eski Gümülcine çarşısında Türk esnafı ziyaret etti. Tespih satan Tevfik Tevfik, Kasapoğlu’na, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a vermesi için tespih hediye etti.

GÜNDEM Bakan Kasapoğlu: Gençlerimiz insanlık için büyük bir umudu teşkil ediyor.