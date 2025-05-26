Genel Kurul öncesi Carrefour'a küresel eylem: Boykot artırıldı

Küresel eylem düzenleyen insan hakları savunucuları hem sosyal medyadan hem de sahadan Carrefour'a karşı boykot çağrısı yapıyor. Marketlerin önüne giden aktivistler alışverişe gelenlere Filistin'de gerçekleşen katliamları anlatarak başka bir yerden alışveriş yapma çağrısında bulunuyor. Market yöneticilerine mektuplar yazılarak siyonist İsrail'e desteğin bitirilmesi talep ediliyor.