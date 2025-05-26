Genel Kurul öncesi Carrefour'a küresel eylem: Boykot artırıldı

Arşiv
İsrail'e desteği nedeniyle boykot edilen uluslararası süpermarket zinciri Carrefour, Genel Kurul’a gidiyor. 28 Mayıs tarihinde Paris’te gerçekleşecek kurul öncesinde küresel boykot eylemi başlatıldı. İnsan hakları aktivistleri, 28 Mayıs’a kadar Carrefour yöneticilerine mektuplar göndererek İsrail’e verilen desteğin kesilmesini, işgal edilen topraklardaki marketlerin satışının durmasını talep ediyor.
Küresel eylem düzenleyen insan hakları savunucuları hem sosyal medyadan hem de sahadan Carrefour'a karşı boykot çağrısı yapıyor. Marketlerin önüne giden aktivistler alışverişe gelenlere Filistin'de gerçekleşen katliamları anlatarak başka bir yerden alışveriş yapma çağrısında bulunuyor. Market yöneticilerine mektuplar yazılarak siyonist İsrail'e desteğin bitirilmesi talep ediliyor.
#Gazze
#Boykot
#Carrefour
#İsrail