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Dünya

Gösterilere Mossad da katılıyor

İsrail’de Netanyahu önderliğindeki koalisyona karşı aylardır devam eden gösterilerde ülkenin istihbarat örgütü Mossad’ın parmağı olduğu iddia edildi. New York Times ve Washington Post gazeteleri, Pentagon raporlarına dayandırdıkları haberde Mossad yetkililerinin çalışanlarına bu yönde telkinde bulunduğunu yazdı.

04:00 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Netanyahu karşıtı protestoları Mossad yönlendiriyor.

Netanyahu karşıtı protestoları Mossad yönlendiriyor.

ABD medyası, İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu önderliğindeki koalisyona karşı aylardır süren gösterilerde dış istihbarat servisi Mossad’ın parmağının olduğunu iddia etti. New York Times ve Washington Post gazetelerinin cumartesi günü yayınladığı ve Pentagon raporlarına dayandırdığı haberlerde, üst düzey Mossad yetkililerinin kurumun çalışanlarına ve halka bu yönde telkinde bulunduğu iddia edildi. İsrail başbakanlığı, iddiaları “absürt” olarak nitelerken, Mossad’ın herhangi bir politik aktiviteye girmediğini vurguladı. Haberlerde, Mossad’ın şubat ayından bu yana bu yönde çalışmaların devam ettiğini iddia ediyor. Öte yandan önceki gün İsrail şehirlerinde tartışmalı yargı reformunu hedef alan protestolarda, Netanyahu’yu firavuna benzeten posterlerin taşınması dikkati çekti.



#Mossad
#Binyamin Netanyahu
#New York Times
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