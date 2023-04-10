Gösterilere Mossad da katılıyor

ABD medyası, İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu önderliğindeki koalisyona karşı aylardır süren gösterilerde dış istihbarat servisi Mossad’ın parmağının olduğunu iddia etti. New York Times ve Washington Post gazetelerinin cumartesi günü yayınladığı ve Pentagon raporlarına dayandırdığı haberlerde, üst düzey Mossad yetkililerinin kurumun çalışanlarına ve halka bu yönde telkinde bulunduğu iddia edildi. İsrail başbakanlığı, iddiaları “absürt” olarak nitelerken, Mossad’ın herhangi bir politik aktiviteye girmediğini vurguladı. Haberlerde, Mossad’ın şubat ayından bu yana bu yönde çalışmaların devam ettiğini iddia ediyor. Öte yandan önceki gün İsrail şehirlerinde tartışmalı yargı reformunu hedef alan protestolarda, Netanyahu’yu firavuna benzeten posterlerin taşınması dikkati çekti.