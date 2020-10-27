Halkın tepkisinden korkan Ermenistan, askerlerinin cesetlerini toplamayarak kayıpları gizliyor

Azerbaycan ordusuna karşı ağır kayıplar veren Ermenistan cephede ölen askerlerin cesetlerini toplamıyor. Azerbaycan kaynakları Ermenistan'ın halkın öfkesinden kaçtığını ve verilen kayıpları gizlemeye çalıştığını ifade ediyor.
"İADE ETMEYE HAZIRIZ"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev "Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıyla Ermeni askerlerinin cenazelerini tek taraflı olarak iade etmeye hazır olduğunu beyan ettik" ifadelerini kullandı.
ERMENİSTAN KAYIPLARI GİZLİYOR
Hacıyev "18 Ekim'den beri, başvurumuz Ermenistan tarafından yanıtlanmadı. Bu cehaletle Ermenistan gerçek askeri kayıplarını Ermeni halkından gizlemeye çalışıyor ” şeklinde konuştu.