Dünya HDPlilere ders
BARIŞ PINARI HAREKATI

HDP'lilere ders

Suriye’de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden düzenlenen saldırılarda 11 kişinin şehit düştüğü Nusaybin’de, Barış Pınarı Harekatı’na tepki için toplanan grup protesto edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Barış Pınarı Harekatı’na tepki için toplanan grup protesto edildi.
Barış Pınarı Harekatı’na tepki için toplanan grup protesto edildi.

HDP milletvekilleri Pero Dündar, Ayşe Acar Başaran ve KESK Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik’in de aralarında bulunduğu kalabalık, Mardin Emek ve Demokrasi Platformu’nun düzenleyeceği basın açıklamasına katılmak için Nusaybin KESK şubesi önünde bir araya geldi.

Nusaybin'deki eylemden bir görüntü

Nusaybinli bir vatandaş, açıklama için hazırlık yapan gruba tepki gösterdi. Göğsünden çıkardığı Türk bayrağını açan kişi, “Sivillere, Nusaybin halkına bomba, havan atan terörü mü destekleyeceksiniz? Ben vatandaşım, Nusaybinliyim. İhanet ettiğiniz bayrağın altında yaşamayacaksınız” dedi. Polis ekipleri vatandaşı bölgeden uzaklaştırırken, grup ise açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

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