HDP'lilere ders

HDP milletvekilleri Pero Dündar, Ayşe Acar Başaran ve KESK Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik’in de aralarında bulunduğu kalabalık, Mardin Emek ve Demokrasi Platformu’nun düzenleyeceği basın açıklamasına katılmak için Nusaybin KESK şubesi önünde bir araya geldi.
Nusaybinli bir vatandaş, açıklama için hazırlık yapan gruba tepki gösterdi. Göğsünden çıkardığı Türk bayrağını açan kişi, “Sivillere, Nusaybin halkına bomba, havan atan terörü mü destekleyeceksiniz? Ben vatandaşım, Nusaybinliyim. İhanet ettiğiniz bayrağın altında yaşamayacaksınız” dedi. Polis ekipleri vatandaşı bölgeden uzaklaştırırken, grup ise açıklamanın ardından olaysız dağıldı.