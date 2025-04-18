Hedefte İran mı var? ABD'den İsrail'e yeni silah sevkiyatı

İsrail medyası, ABD'nin geçen hafta MK-84 bombaları taşıyan onlarca ABD nakliye uçağının İsrail'e ulaştığın belirtti.
Son günlerde ABD'nin İran'a yönelik saldırı planları gündemdeyken Amerikan yönetimi İsrail'e silah sevkiyatı yaptı. ABD'nin gönderdiği dokuz nakliye uçağında yüzlerce sığınak delici bombanın bulunduğu bildirildi. ABD'nin Avrupa ve Orta Doğu'daki üslerinden aktarıldığı belirtilen bombaların, Tahran ile yürütülen müzakerelerin başarısız olması halinde İsrail ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırması ihtimaline karşı İsrail'e gönderildiği öne sürüldü.
İran'a saldırı planları gündemdeyken
ABD
,
sığınak delici bomba
taşıyan 9 nakliye uçağıyla
İsrail
'e
askeri mühimmat
sevkiyatı yaptı.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, son 24 saat içerisinde
ABD
'nin gönderdiği askeri mühimmatı taşıyan 9 nakliye uçağı
Nevatim Hava Üssü
'ne indi.
Nevatim Üssü
'ne ulaşan yüzlerce sığınak delici bombanın, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerin başarısız olması halinde İsrail ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırması ihtimaline karşı İsrail'e gönderildiği öne sürüldü.
Silahlar Avrupa ve Orta Doğu üslerinden
Silahlar Avrupa ve Orta Doğu üslerinden
Mühimmatın İsrail'e
Avrupa
ve
Orta Doğu
'daki
Amerikan üsleri
nden nakledildiği aktarıldı.
Haberde, geçen hafta İsrail'de konuşlu ABD'nin
Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD)
sistemi için önleme füzeleri ve yüksek tonajlı
MK-84
bombaları taşıyan onlarca ABD nakliye uçağının İsrail'e ulaştığına işaret edildi.
Trump'ın İsrail'in saldırı planını reddettiği iddia edilmişti
Trump'ın İsrail'in saldırı planını reddettiği iddia edilmişti
The New York Times gazetesinde yer alan haberde, İsrail'in Tahran yönetiminin nükleer tesislerini vurmak dahil mayıs ayında İran'a karşı büyük bir saldırı gerçekleştirilmesi planını Beyaz Saray'a ilettiği belirtilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump
'ın İsrail'in saldırı planını reddederek İran ile nükleer müzakere yolunu seçtiği ifade edilmişti.
İsrail Başbakanlık Ofisi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "
Trump'ın, İsrail'in mayıs ayında İran'a saldırma planını reddettiği"
yönündeki haberi yalanlamamıştı.
Trump ise İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası saldırı planını "ötelemediğini" ancak şu aşamada bu konuda acelesinin olmadığını söylemişti.
#ABD
#israil
#silah sevkiyatı