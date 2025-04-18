Hedefte İran mı var? ABD'den İsrail'e yeni silah sevkiyatı

Nevatim Üssü

'ne ulaşan yüzlerce sığınak delici bombanın, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerin başarısız olması halinde İsrail ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırması ihtimaline karşı İsrail'e gönderildiği öne sürüldü.