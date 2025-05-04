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Hindistan hava yolu şirketi Tel Aviv uçuşlarını askıya aldı

Hindistan hava yolu şirketi Tel Aviv uçuşlarını askıya aldı

17:244/05/2025, Pazar
AA
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Air India, Tel Aviv uçuşlarını 6 Mayıs gün sonuna kadar askıya aldı.
Air India, Tel Aviv uçuşlarını 6 Mayıs gün sonuna kadar askıya aldı.

Hindistan hava yolu şirketi Air India, İsrail'in ana uluslararası havalimanına yapılan füze saldırısının ardından Tel Aviv uçuşlarını 6 Mayıs gün sonuna kadar askıya aldı.

Air India, Yemen'deki Husilerin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmasının ardından X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hava yolu şirketi, Tel Aviv uçuşlarının 6 Mayıs gün sonuna kadar askıya alındığını, iptallerden etkilenen yolculara para iadesi veya alternatif uçuşlarda yeniden rezervasyon seçeneği sunulacağını duyurdu.

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu.

Saldırı sonrasında limanda uçak iniş ve kalkışları askıya alınırken, füzenin düştüğü bölgede 15 metre çapında bir çukur oluştuğu aktarılmıştı.

İsrail acil yardım servisi, saldırıda 4 kişinin hafif ve orta derecede yaralandığını duyurmuştu.

Yeni Delhi'den İsrail'e gitmek üzere yola çıkan AI139 sefer sayılı Air India uçağı, Ürdün semalarındayken Hindistan'a geri dönmüştü.​​​​

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