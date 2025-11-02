Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Hindistan'da tapınakta izdiham: 12 ölü

Hindistan'da tapınakta izdiham: 12 ölü

10:282/11/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Kalabalık nedeniyle tapınakta izdiham çıktığı ve 12 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Kalabalık nedeniyle tapınakta izdiham çıktığı ve 12 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Hindistan'da bir tapınakta çıkan izdiham sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletine bağlı Srikakulam bölgesinde Hindular, Hinduizm'in kutsal günlerinden biri olan ‘Ekadashi’ nedeniyle Swamy Venkateswara Tapınağı'nda bir araya geldi. Kalabalık nedeniyle tapınakta izdiham çıktığı ve 12 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.



#Hindistan
#Tapınak
#Andhra Pradesh
#Swamy Venkateswara Tapınağı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aynı hane içinde eşler ayrı ayrı TOKİ sosyal konuta başvuru yapabilir mi?