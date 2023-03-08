Hindistan'ın çöp dağları dehşet saçıyor

Kochi kentinde alevlere teslim olan Brahmapuram, çürüyen atıklarla dolup taşan ve zehirli gazlar yayan ülkenin yaklaşık 3 bin çöplüğünden sadece biri. 2020 tarihli bir rapora göre, 2008 yılında hizmete giren ve 16 dönümlük bir alana yayılan Brahmapuram çöplüğüne her gün yaklaşık 100 ton plastik atık geliyor ve bunun yalnızca yüzde 1’i geri dönüşüme uygun. Geriye kalan yüzde 99’luk kısım ise bir yığın halinde şantiyeye dökülerek bölge için büyük bir tehdit oluşturuyor.