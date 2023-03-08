Hindistan'ın çöp dağları dehşet saçıyor

Hindistan’ın Kochi kentindeki bir çöp dağında çıkan yangın 5 günün ardından kontrol altına alındı.
Hindistan’ın kronik problemi haline gelen ve tehlikeli metan emisyonları üreterek ülkenin büyüyen iklim sorunlarını ağırlaştıran çöp dağlarındaki yangınlar dehşet saçmaya devam ediyor. Güneydeki Kerala eyaletinin Kochi kentinde bir çöp dağında geçen hafta çıkan yangın, beş gündür bölgeyi yoğun bir duman tabakasıyla kapladı. Salı günü itfaiyeciler, yanmaya devam eden çöplerden çıkan zehirli dumanları kontrol altına almak için büyük çaba sarf etti.
Yetkililerden maske çağrısı
Yetkililer, 600 binden fazla kişinin yaşadığı şehrin sakinlerini evlerinde kalmaları, dışarı çıkmaları halinde de N95 yüz maskeleri takmaları konusunda uyardı. Duman tabakasının etkili olduğu şehirde okulların da kirlilik nedeniyle Pazartesi günü kapalı kaldığı açıklandı. Perşembe günü çıkan yangının nedeni henüz belirlenemezken, yetkililere göre çöp yangınları, parçalanan atıklardan kaynaklanan yanıcı gazlar tarafından tetiklenebiliyor.
Yangın, itfaiyecilerin ve gönüllülerin çabasıyla büyük ölçüde söndürülmüş olsa da, bölgeyi kaplayan duman ve metan gazı bulutu, görüşü ve şehrin hava kalitesini azaltıp, aynı zamanda etrafa kalıcı ve keskin bir koku yayıyor. Çalışmalar sırasında bazı itfaiyecilerin duman sebebiyle bayıldığı açıklandı.
3 bin çöplük
- Kochi kentinde alevlere teslim olan Brahmapuram, çürüyen atıklarla dolup taşan ve zehirli gazlar yayan ülkenin yaklaşık 3 bin çöplüğünden sadece biri. 2020 tarihli bir rapora göre, 2008 yılında hizmete giren ve 16 dönümlük bir alana yayılan Brahmapuram çöplüğüne her gün yaklaşık 100 ton plastik atık geliyor ve bunun yalnızca yüzde 1’i geri dönüşüme uygun. Geriye kalan yüzde 99’luk kısım ise bir yığın halinde şantiyeye dökülerek bölge için büyük bir tehdit oluşturuyor.
Büyüklüğüne ve yarattığı tehdide rağmen Brahmapuram, Hindistan’daki en büyük çöp alanı değil. Ülkenin batısındaki kıyı kenti Mumbai’deki yaklaşık 18 kat yüksekliğinde Deonar çöplük alanı, bu konuda birinci konumda bulunuyor. 2019’da, Birleşmiş Milletler’in ‘Dünyanın en kirli başkenti’ olarak tanımladığı Yeni Delhi’de bulunan Gazipur çöplüğünün boyu ise 65 metreyi aşarak, 73 metrelik Tac Mahal’in yüksekliğine yaklaşmıştı.
Hindistan’ın yakında Çin’i geride bırakarak dünyanın en kalabalık ülkesi unvanını alacak olması, iklim uzmanlarının bu konuda geç kalınmadan harekete geçilmesi konusunda sürekli olarak çağrı yapmasına neden oluyor.