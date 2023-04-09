Hitler’in ruhu İsrail’de

İşgalci İsrail her yıl olduğu gibi Ramazan ayının gelmesiyle beraber Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinlilere saldırılarını yoğunlaştırdı. Geçen hafta başında gerçekleşen Mescid-i Aksa baskınları sonrasında Gazze Şeridi’ne ve Lübnan’ın güneyine hava saldırıları düzenleyen işgalci güç bölgede gerginliği tırmandırdı. Binyamin Netanyahu önderliğindeki koalisyon, kurulduğu günden bu yana kaos çıkartacak eylemlere imza atarken, İsrail içinden de tepkiler yükselmeye başladı. Son olarak İsrail eski Savunma Bakanı Moshe Ya’alon, katıldığı

bir televizyon programında, Netanyahu’nun koalisyon ortakları Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in radikal hahamları takip ettiklerini ve Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler tarzı ayrımcı bir ideolojiye sahip olduklarını belirtti.

NAZİLERE BENZETTİ

İsrail’deki ırkçı bakanların ideolojilerinin Yahudi ırkının mutlak üstünlüğüne dayandığını ifade eden Ya’alon, bu kişilerin Hitler’in Nazi ideolojisini “tersten uygulama” hedefinde olduklarını söyledi. “Bunu söylerken tüylerim diken diken oluyor. Holokost’tan kurtulmuş insanların olduğu bir ailede büyüdüm. Bu, (Hitler’in kitabı) Kavgam’la aynı ideoloji. ‘Karım, bir Arapla aynı odada bulunamaz.’ İdeolojide bu var” şeklinde konuştu.

“NİHAİ SAVAŞA” HAZIRLANIYORLAR

Ya’alon, İsrail’in ırkçı bakanlarının, Dov Lior isimli radikal bir hahama bağlı olduklarını ve hem Filistin tarafında hem İsrail tarafında kışkırtıcı eylemlere imza atarak dini referanslara dayanan “nihai savaş”a hazırlandıklarını söyledi. Eski bakan, “(Ben-Gvir ve Smotrich) ‘Nihai savaşın’ gelişini hızlandırmak istiyorlar. Smotrich’in 2017’de yazdığı makaleye bakın. Bu, Yecuc ve Mecuc savaşı” ifadelerini kullandı.

KATLİAM UYARISI

Hükümetin radikal kanadının dini düşünceleri çerçevesinde kaos çıkarmak için her yolu deneyeceğini ifade eden Ya’alon, bunun için 1994’te El-Halil Camii’ndeki gerçekleşen ve 29 Filistinlinin öldüğü katliama benzer bir katliamın gerçekleştirilebileceği konusunda uyardı. Eski bakan, “(Saldırıyı gerçekleştiren kişi) Baruch Goldstein de bu hahamın (Dov Lior) talebesiydi. Ben-Gvir de zaten Goldstein’ın fotoğrafını daha önce kullanmıştı. Şu anda İsrail’in karar alma mekanizmasında olan biten şey bu” dedi. Ya’alon’un işaret ettiği haham Lior, şiddeti teşvik eden açıklamalarıyla tanınıyor. Daha önce “Filistinlilerin tamamının öldürülmesi gerektiği ve Gazze’nin yeryüzünden silinmesi gerektiği” şeklinde açıklamalara imza atan haham, bunu kendilerine Tevrat’ın emrettiğini söylemişti.

Araç kalabalığa daldı

İsrail’in Tel Aviv kentinde bir araç, cuma akşamı sahil kenarındaki gezinti yolunda kalabalığın arasına daldı. Olayda İtalyan bir turist yaşamını yitirirken, aralarında yabancılarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Filistin direniş grupları, Tel Aviv’de düzenlenen silahlı saldırı ve araçla ezme eyleminin, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Müslümanlara karşı işlediği “suçlara” verilmiş tabii bir cevap olduğunu belirtti.

Londra’da İsrail protestosu

İngiltere’nin başkenti Londra’da İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kişi, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti. Mescid-i Aksa`nın Dostları (FOA) ve Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) gibi örgütlerin organize ettiği protesto kapsamında toplanan göstericiler, Filistin bayrakları taşıyıp, “Özgür Filistin” sloganları attı.

140 bin kişilik teravih

İsrail’in kısıtlamalarına ve zaman zaman ibadet edenlere karşı şiddet kullanarak müdahale etmesine rağmen, Kudüs İslami Vakıflar Dairesi, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’da 140 bin kişinin teravih namazını eda ettiğini açıkladı.











