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H&M İspanya'da 4 bin mağaza çalışanı maaş artışı talebiyle greve gitti

Dünyaca ünlü İsveçli giyim mağazası H&M'nin İspanya'daki 4 bin kadar çalışanı, maaş artışı talepleri karşılanmadığı gerekçesiyle indirim sezonunun başladığı ilk gün greve gitti. 24 saat iş bırakan H&M çalışanları, bugün kapalı olan İspanya'daki 100'den fazla mağazanın önünde eylem yaptı.

16:48 . 22/06/2023 Perşembe
AA
İspanya'da 4 bin H&M çalışanı greve gitti.

İspanya'da 4 bin H&M çalışanı greve gitti.

Dünyaca ünlü İsveçli giyim mağazası H&M'nin İspanya'daki 4 bin kadar çalışanı, maaş artışı talepleri karşılanmadığı gerekçesiyle indirim sezonunun başladığı ilk gün greve gitti.


Maaş artışı taleplerinin kabul edilmemesinden ötürü 24 saat iş bırakan H&M çalışanları, bugün kapalı olan İspanya'daki 100'den fazla mağazanın önünde eylem yaptı.


Sendikalardan yapılan açıklamada, aylardır süreden müzakerelerde herhangi bir sonuç alınamadığı, şirket yönetiminin çalışanlarına uygun bir teklif sunmadığı belirtilerek, ikinci grev gününün 26 Haziran olacağı bildirildi.


"Boş bir kağıda imza atamayız.
" ifadesini kullanan sendika liderleri, mağaza çalışanlarının haklarını sonuna kadar koruyacaklarını vurguladı.

İspanya'da her yıl 1 Temmuz'da başlayan mağazalardaki yaz sezonu indirimi, bir hafta öne alındı.



El Corte İngles, İnditex grubu (Zara, Bershka, Stradivarius, Uterqüe, Pull&Bear, Massimo Dutti), Mango, Cortefiel gibi şirketler başta olmak üzere İspanya'daki birçok mağaza, yaz indirimine bugün başladı.


Önceki yıllarda indirimin ilk gününde mağaza önlerinde oluşan uzun kuyruklar, internetten satışların artmasının etkisiyle neredeyse yok denecek kadar azaldı.


İspanya Tüketiciler Derneğinin verilerine göre, ülke genelinde yüzde 20 ile yüzde 70 arasında değişen indirimlerden faydalanacak İspanyollar, bu sezonda ortalama 89 avro harcayacak.


İndirim sezonunda bazı mağazalarda ilginç görüntüler oluştu. Desigual şirketi, Madrid'deki iki mağazasına iç çamaşırlarıyla gelen ilk 100 müşterisi için ücretsiz alışveriş kampanyası düzenledi.




#H&M
#İspanya
#Grev
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