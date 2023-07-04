Hollanda ortaokul ve liselerde cep telefonunu yasaklayacak.
Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın, eğitim sektöründeki kurumlarla ortaklaşa aldığı karar doğrultusunda, ortaokul ve liselerde cep telefonlarının sınıflarda yasaklanacağı belirtildi.
Telefon kullanımının öğrencilerin dikkatini dağıtması ve öğrenme becerilerini zayıflatması gerekçesiyle kararın alındığı ifade edilen açıklamada, akıllı saat ve tabletlerin de yasak kapsamına dahil edildiği aktarıldı.
"TikTok videosu seyretmek yok"
Uygulama 1 Ocak 2024'te başlayacak
Telefon yasağı kararının uygulanış şeklinin okul idaresi, öğretmenler, veliler ve öğrencilere bırakıldığı aktarılan açıklamada, sınıflarda telefonun tamamen yasaklanabileceği gibi hastalık ve engellilik gibi istisnai hallerde veya dersin içeriğinin gerektirdiği ölçüde sınırlı şekilde kullanımına izin verilebileceği belirtildi.
Açıklamada, 1 Ocak 2024'te başlayacak uygulamanın 2023-2024 eğitim dönemi sonunda istenilen başarıya ulaşmaması durumunda gerekirse yasal bir düzenleme haline getirilebileceği bildirildi.