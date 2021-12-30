Dünya Hollandalı analistler Rusyanın Bayraktar TB2ye karşı farklı çözümler bulması gerekiyor
AVRUPA

Hollandalı analistler: Rusya’nın Bayraktar TB2’ye karşı farklı çözümler bulması gerekiyor

Askeri ve savunma sanayi konularında yayım yapan Oryx Blog, Bayraktar TB2'lerin Ukrayna'ya teslim edilmesiyle ilgili bir yazı kaleme aldı. Yazıda, Rus hava savunma sistemlerinin Suriye, Libya ve Karabağ'da Türk SİHA'ları karşısındaki başarısızlığının Rus yetkililer tarafından gizlenmeye çalışıldığı ifade edildi. Görüşlerine yer verilen Hollandalı analistler, "Rusya, Bayraktar TB2'lere karşı üstünlük elde etmek istiyorsa farklı çözümler üretmeli" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hollandalı analistler: Rusya’nın Bayraktar TB2’ye karşı farklı çözümler bulması gerekiyor
TB2 Bayraktar

SAFFET ÖZDEMİR

Dünya medyasında savunma sanayi üzerine yayım yapan kuruluşlar, Türk SİHA’ları üzerine yazılar yayımlamaya devam ediyor. Son olarak savunma sanayi ve askeri konularla ilgili içerik üreten Oryx Blog isimli sitede “ Performans Kontrolü: Ukrayna’da Bayraktar TB2’ler” başlıklı bir yazı yayımlandı.

Yazıda TB2’lerin Moskova’da öfkeye yol açtığı ve bazı analistlerin TB2’lerin başarısını ve potansiyelini küçümsediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"RUSYA İÇİN ENDİŞE KAYNAĞI"

Bayraktar TB2'lerin Ukrayna'ya teslim edilmesi, "bu tür silahların yani TB2'lerin Ukrayna ordusuna teslim edilmesinin, angajman hattındaki durumu potansiyel olarak istikrarsızlaştırabileceğini" iddia eden Moskova'da öfkeye yol açtı.

  • Ukrayna'nın Türk Bayraktar TB2'yi satın alması ve kullanması, Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçı güçler ve Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ne (LPR) kapsamlı askeri destek sağlayan Rusya için önemli bir endişe kaynağı oldu.

Hem Rusya hem de modern çatışmaların gerçekliğine alışık olmayan analistler, en modern hava savunma ve EW sistemleri karşısında bile Bayraktar TB2'nin başarısını ve potansiyelini küçümsemek için sık sık girişimlerde bulunuyorlar. Bu girişimlerden biri, Albay Yuri Muravkin’den geldi. Albay Yuri Muravkin, Bayraktar TB2'nin "Pantsir için çok hafif, çok lezzetli bir hedef" olduğunu söyledi.

Hollandalı analistler Stijn Mitzer ve Joost Oliemans ise Albay Yuri Muravkin’e karşı çıktılar. Analizlerinde şu ifadeleri kullandılar:

Rusya’nın farklı çözümler bulması gerekiyor

  • “Bu açıkça doğru değil ve bunun gibi ifadeler muhtemelen yerel bir izleyiciyi memnun etmeyi amaçlamaktadır. Gerçekte, Rusya'nın, Pantsir-S1, Tor-M2 ve Buk- dahil olmak üzere Rusya'nın toplayabileceği hava savunma sistemlerinin çoğunu üstlenme yeteneklerine tanık olduktan sonra, TB2'ler gibi UCAV'lere etkili bir şekilde karşı koymak için farklı çözümler bulması gerekiyor”.

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