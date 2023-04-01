İlk kez bir başkan hakim karşısında

ABD perşembe gecesi New York’tan gelen haberle sarsıldı. Donald Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak ilk eski ABD Başkanı olacak. Trump’ın avukatı Joe Tacopina, evlilik dışı cinsel ilişki yaşadığı iddia edilen yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels’a 130 bin dolar “sus payı” ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında New York Büyük Jürisinin Trump’ı suçlamak için oy kullandığını açıkladı. 2024 Başkanlık Seçimleri için Cumhuriyetçi Parti’de en güçlü aday olan Trump, jürinin kendisine yönelttiği suçlamaya sert tepki göstererek, “siyasi” olarak nitelendirdi ve “seçimlere müdahale” niteliği taşıdığını belirtti. Trump’a yönelik soruşturma Demokrat Parti’ye yakın olduğu belirtilen Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg tarafından açıldı. Trump, 18 Mart’ta Manhattan Bölge Savcısı’nın soruşturmasıyla ilgili olarak tutuklanmasını beklediğini duyurmuş ve bu nedenle protesto çağrısında bulunmuştu.

İki seçeneği var

Eski ABD Başkanı Trump’ın önünde karar sonrasında iki seçenek var. Ya jürinin kararına uyarak gelecek hafta içinde mahkeme önüne çıkabilir ya da direnme kararı alabilir. Amerikan medyasına yansıyan haberlerde Trump’ın ilk seçeneğe yakın olduğu ve savcılık yetkilileri ile Trump’ın avukat ekibi arasında teslim şartlarının ve gününün belirlenmesi için görüşmelerin yapıldığı kaydedildi. Trump’ın yüksek ihtimal gelecek hafta salı günü hakim karşısına çıkabileceği belirtiliyor.

Alvin Bragg.

Parmak izi, fotoğraf ve kelepçe

Mahkemenin görüleceği New York’ta haklarında suçlama yöneltilen kişilere uygulanan standart prosedürün Trump için de geçerli olduğu belirtiliyor. Buna göre eski ABD Başkanı, parmak izi verecek, gözaltı fotoğrafı çekilecek. Trump’a kelepçe takılıp takılmayacağı ise belirsiz. Genel olarak tehlikeli zanlılar için arkadan kelepçe uygulaması yapılsa da nadir durumda eller önde olduğu halde kelepçe takılabiliyor. Mahkeme önüne çıkacak Trump’ın hakkındaki suçlamalara ilişkin kefaletle serbest bırakılması ve tutuksuz yargılanması bekleniyor.

Trump’ın mahkeme önüne çıkarılmasına ilişkin yapay zeka ile oluşturulmuş fotoğraflar oldukça ilgi çekmişti.

Cadı avı tepkisi

Karara ilişkin yayınladığı yazılı açıklamasında “Bu tarihteki en üst düzeydeki siyasi zulüm ve seçim müdahalesidir” tepkisini gösteren Trump, “radikal solcu Demokratların ‘Amerika’yı Yeniden Harika Yap’ hareketini yok etmek için cadı avına” çıktığını öne sürdü. Eski Başkan Trump, “George Soros tarafından özenle seçilen ve finanse edilen Manhattan Savcısı Alvin Bragg tam bir rezalet. New York’u ele geçiren benzeri görülmemiş suç dalgasını durdurmak yerine, odaklanması gereken cinayetleri, hırsızlıkları ve saldırıları görmezden gelerek Joe Biden’ın kirli işini yapıyor” ifadelerini kullandı.

Adaylığı önünde engel değil

Stormy Daniels davası, yeniden aday olmak istediği bu dönemde Trump’ı zora sokabilir. Ancak ABD yasalarına göre suçlu bulunan biri bile başkan adayı olabiliyor. Trump, hakkında açılan davaya yönelik yasal mücadele için de taraftarlarından maddi destek talebinde bulundu. Eski Başkan’ın bu talebinin karşılıksız kalamadığı ve 18 tarihinden bugüne 2 milyon dolardan fazla bağış topladığı belirtiliyor.

Cumhuriyetçilerden tepki

Mahkemenin kararı Cumhuriyetçi Parti içinden tepki ve Trump’a destek geldi. Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, kararı, Yasal sürecin silah gibi kullanılması” olarak değerlendirirken, Florida Valisi Ron DeSantis, Trump’ı Florida’dan Manhattan’a zorla çıkarma girişimi olursa işbirliği yapmayacağını açıkladı. Trump’ın Cumhuriyetçi Parti içindeki rakiplerinden olan Nikki Halley de kararı “Adaleti sağlamaktan çok öç almaya yönelik” sözleriyle eleştirdi.

ABD alarma geçti

Kararın açıklanmasının ardından New York Manhattan’daki mahkeme binasının önünde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Mahkeme önünde Trump karşıtlarının yoğunlaşırken, Trump’ın Florida Mar-a-Loga’daki evinin önünde de eski ABD Başkanı’nın destekçileri toplandı ve karar aleyhine sloganlar attıkları görüldü.







