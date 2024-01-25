İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron Türkiye'ye gelecek

David Cameron
Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'un, 25-26 Ocak tarihlerinde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.
"Uluslararası konular ele alınacak"
"Uluslararası konular ele alınacak"
Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı David Cameron, 25-26 Ocak 2024 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerimizin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir"
ifadeleri kullanıldı.
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2 gün önce