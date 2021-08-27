Dünya İngiltere Dışişleri Bakanlığı Kabildeki saldırıda 1i çocuk 3 İngiliz vatandaşı hayatını kaybetti
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı: Kabil’deki saldırıda 1’i çocuk 3 İngiliz vatandaşı hayatını kaybetti

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın Başkenti Kabil’de dün düzenlenen bombalı saldırıda 1’i çocuk 3 İngiliz vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
İngiltere Dışişleri Bakanlığı: Kabil’deki saldırıda 1’i çocuk 3 İngiliz vatandaşı hayatını kaybetti
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İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yaptığı yazılı açıklamada, "Dünkü terör saldırısında 2 İngiliz vatandaşı ile başka bir İngiliz vatandaşının çocuğunun hayatını kaybettiğini ve 2 kişinin de yaralandığını öğrenmek beni derinden üzdü." ifadesini kullandı.

Masum insanların hayatını kaybettiğini ve korkak teröristler tarafından öldürülmelerinin trajedi olduğunu dile getiren Raab, şunları kaydetti:

"Dünkü alçakça saldırı, Afganistan'dakilerin karşı karşıya olduğu tehlikelerin önemine işaret ediyor ve insanları dışarı çıkarmak için neden elimizden gelen her şeyi yaptığımızı pekiştiriyor. Ailelerine konsolosluk desteği sunuyoruz. İhtiyaç anında bize başvuranlara sırtımızı dönmeyeceğiz, teröristlere asla boyun eğmeyeceğiz."

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