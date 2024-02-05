|
Dünya

İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser teşhisi kondu

İngiltere Kralı 3. Charles kansere yakalandı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada "Kral'ın iyi huylu prostat büyümesine yönelik son hastane ziyareti sonrası yapılan testlerde bir kanser türü saptandı" ifadelerine yer verildi.

21:10 - 5/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 21:52 - 5/02/2024 Pazartesi
İngiltere Kralı 3. Charles
İngiltere Kralı 3. Charles

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kral Charles'ın prostat büyümesi nedeniyle ocak sonunda hastanede yürütülen tedavisi sırasında "endişe verici" bir şey fark edildiği ifade edildi.


Açıklamada, "Müteakiben yapılan testlerde bir çeşit kanser teşhis edildi." ifadesi kullanılırken düzenli bir tedavi programına başlandığı, doktorların Kral'a halka açık programlarını ertelemesi tavsiyesinde bulunduğu kaydedildi.


Kral'ın resmi görevlerini sürdüreceği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Tedavisi konusunda tamamen pozitif ve mümkün olan en kısa sürede görevlerine dönmeyi sabırsızlıkla bekliyor." ifadelerine yer verildi.


Açıklamada, Kral'ın spekülasyonları önlemek amacıyla hastalığıyla ilgili bilgileri paylaşmayı seçtiğinin de altı çizildi.


İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda Başbakanlarından geçmiş olsun açıklamaları


Başbakan Rishi Sunak, Kral Charles'ın kanser haberi üzerine, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Majestelerine tam ve hızlı bir iyileşme diliyorum. Kısa sürede tam gücüne kavuşacağından hiç şüphem yok." ifadelerine yer verdi.


İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf da sosyal medya paylaşımında, geçmiş olsun dileklerini ifade ederek "Düşüncelerim aynı zamanda Majesteleri, Kraliçe ve diğer Kraliyet Ailesi üyeleriyle birlikte. Biliyorum ki hepsi için endişe verici bir zaman olacak." değerlendirmesini yaptı.


Kuzey İrlanda Bölgesel Başbakanı Michelle O'Neill, "Kral Charles'ın hastalığını duyduğuma üzüldüm. Kendisine iyi bir tedavi, hızlı ve tam bir iyileşme diliyorum." ifadelerini kullandı.


Galler Bölgesel Başbakanı Mark Drakeford da tüm Galler'in dualarının, Kral Charles'la olduğunu kaydetti.


Kral Charles'ın ocak ayında prostat büyümesi tedavisi göreceği açıklanmış, Kral 26 Ocak'ta yattığı hastaneden 29 Ocak'ta taburcu edilmişti.


Annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle 73 yaşında tahta çıkan, 74 yaşında ise taç giyen Charles, en uzun süre veliaht prenslik unvanını ve tahta çıkan en yaşlı İngiltere Kralı unvanını taşıyor.


#Kral Charles
#İngiltere
#kanser
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşa müjde TOKİ'den geldi: İstanbul ve Ankara'da yeni projeler başlatılıyor